Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται πρόταση για τη δημιουργία συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών, με στόχο τον περιορισμό της επιρροής της Κίνας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, το σχέδιο αποσκοπεί στην αξιοποίηση της βούλησης της κυβέρνησης Τραμπ για συνεργασίες σε αυτό το πεδίο και, ταυτόχρονα, στην αποκλιμάκωση των πιέσεων του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τη Γροιλανδία και άλλα ζητήματα.

Ο μηχανισμός που εξετάζεται αφορά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης, το οποίο θα οδηγήσει —εντός τριών μηνών— στη σύνταξη μιας «Οδικής Χάρτας Στρατηγικής Συμμαχίας». Στόχος της είναι η από κοινού εξεύρεση τρόπων εξασφάλισης κρίσιμων ορυκτών, απαραίτητων για τη σύγχρονη τεχνολογία, χωρίς εξάρτηση από την Κίνα.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης μέτρα για την προστασία των δύο αγορών από υπερπροσφορά ορυκτών τρίτων χωρών και άλλες μορφές χειραγώγησης της αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, οι δύο πλευρές θα εργαστούν στην ανάπτυξη κοινών αλυσίδων εφοδιασμού, συνδέοντας στενότερα τις ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή αγορά αυτών των υλικών —και αντιστρόφως.

Έμφαση στην εδαφική ακεραιότητα και τη Γροιλανδία

Η πρόταση της ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον αμοιβαίο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας, αναφορά που παραπέμπει άμεσα στη Γροιλανδία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως έχει δηλώσει, δεν έχει αποκηρύξει πλήρως την «ψυχολογική ανάγκη» προσάρτησης του συγκεκριμένου δανικού εδάφους.

Αντίδραση των ΗΠΑ στους περιορισμούς του Πεκίνου

Το ζήτημα των κρίσιμων ορυκτών έχει αναχθεί σε απόλυτη προτεραιότητα για την Ουάσιγκτον, μετά τους περιορισμούς που επέβαλε πέρυσι το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Η Κίνα ανέστειλε προσωρινά τα μέτρα αυτά στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αξιοποιήσουν αυτό το «παράθυρο χρόνου» για να ενισχύσουν την αυτάρκειά τους και να εξασφαλίσουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας των κρίσιμων ορυκτών.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει χώρες της σφαίρας επιρροής της να συναινέσουν στη δημιουργία μηχανισμού καθορισμού τιμών, που θα απομονώνει τα διυλιστήρια και τις μεταλλευτικές δραστηριότητες σπάνιων γαιών από τον κινεζικό ανταγωνισμό. Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ ολοκληρώνουν τη συγκρότηση στρατηγικού αποθέματος κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών.