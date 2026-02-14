Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι η επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας «είναι ακριβώς η ίδια», προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το αν η στάση του θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

«Εάν μια χώρα του ΝΑΤΟ επιτεθεί σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τότε το ΝΑΤΟ τελειώνει. Τότε το παιχνίδι τελειώνει», υπογράμμισε η Δανή πρωθυπουργός, αναφερόμενη στις ισορροπίες εντός της Συμμαχίας.

Η Φρεντέρικσεν ρωτήθηκε εάν υπάρχει κάποιο τίμημα για το οποίο θα ήταν πρόθυμη να πουλήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ, όπως έχει προτείνει ο Τραμπ. «Φυσικά και όχι», απάντησε κατηγορηματικά. «Μπορείτε να βάλετε μια τιμή σε ένα μέρος της Ισπανίας; Ή σε ένα μέρος των ΗΠΑ;», σημείωσε, απευθυνόμενη στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον Αμερικανό γερουσιαστή Κρις Κουνς, που βρίσκονταν μαζί της στη σκηνή.

Η πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι οι απειλές προς τη Γροιλανδία από τις ΗΠΑ εξακολουθούν να υπάρχουν, χαρακτηρίζοντας την πίεση «απαράδεκτη». Παράλληλα, επισήμανε πως Δανία και Γροιλανδία έχουν ξεκαθαρίσει ότι «υπάρχουν πράγματα στα οποία δεν μπορούν να γίνουν συμβιβασμοί», όπως η εδαφική ακεραιότητα.

Ωστόσο, η Φρεντέρικσεν επιβεβαίωσε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας, η οποία επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να διατηρεί «ισχυρή παρουσία» στο νησί. «Ήμασταν πάντα ένας πολύ ισχυρός, αξιόπιστος εταίρος», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη διάθεση συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι «υπάρχει μια ομάδα εργασίας που διαπραγματεύεται, αλλά υπάρχουν σαφείς κόκκινες γραμμές», δείχνοντας πως η Κοπεγχάγη σκοπεύει να υπερασπιστεί με σαφήνεια τα κυριαρχικά της δικαιώματα στη Γροιλανδία.