Επιστήμονες από το Lamont-Doherty Earth Observatory προβλέπουν πτώση της στάθμης της θάλασσας γύρω από τη Γροιλανδία, παρά την αυξημένη τήξη των πάγων λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στην Science Communications αναφέρει ότι σε ένα σενάριο χαμηλών εκπομπών, η μείωση της στάθμης θα φτάσει περίπου τα 0,9 μέτρα έως το 2100.

Σε ένα σενάριο υψηλών εκπομπών, η πτώση της στάθμης της θάλασσας γύρω από τη Γροιλανδία θα αυξηθεί στα 2,5 μέτρα.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η πτώση της στάθμης της θάλασσας στη Γροιλανδία θα έχει αλυσιδωτές συνέπειες για τις παράκτιες κοινότητες, τις θαλάσσιες μεταφορές, την αλιεία και τις υποδομές. Παρότι η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί άνοδο της στάθμης των θαλασσών παγκοσμίως, στην Γροιλανδία συμβαίνει το αντίθετο φαινόμενο.

Σύμφωνα με έρευνα του Lamont-Doherty Earth Observatory, που ανήκει στη Columbia Climate School, τα επίπεδα της θάλασσας γύρω από τη Γροιλανδία αναμένεται να μειωθούν, παρά το γεγονός ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προκαλούν ρεκόρ τήξης πάγων.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Communications, προβλέπει ότι σε ένα σενάριο χαμηλών εκπομπών, η πτώση της στάθμης θα φτάσει τα 0,9 μέτρα έως το 2100, ενώ σε σενάριο υψηλών εκπομπών θα αγγίξει τα 2,5 μέτρα.

Γιατί μειώνεται η στάθμη της θάλασσας στη Γροιλανδία

Το φαινόμενο φαίνεται παράδοξο, ωστόσο η εξήγηση βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του πάγου. Καθώς το παγοκάλυμμα χάνει μάζα, το έδαφος από κάτω ανυψώνεται, απελευθερωμένο από το βάρος του πάγου.

Η συν-συγγραφέας της μελέτης, Jacqueline Austermann, παρομοιάζει το φαινόμενο με το ξεφούσκωμα ενός στρώματος μνήμης όταν κάποιος σηκώνεται από πάνω του.

Οι ερευνητές αποδίδουν την ανύψωση του εδάφους τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ιστορική απώλεια πάγου. Όπως εξηγούν καθώς η μάζα του παγοκαλύμματος μειώνεται, αποδυναμώνεται η βαρυτική έλξη που ασκεί στη θαλάσσια επιφάνεια, με αποτέλεσμα την περαιτέρω πτώση της στάθμης της θάλασσας.

«Η θαλάσσια επιφάνεια έλκεται προς το παγοκάλυμμα λόγω της βαρυτικής δύναμης. Όταν το παγοκάλυμμα χάνει μάζα, η έλξη αυτή μειώνεται, προκαλώντας πτώση της στάθμης της θάλασσας», εξηγούν οι επιστήμονες. Αυτά τα φαινόμενα, γνωστά ως παγετωνική ισοστατική προσαρμογή, ευθύνονται για έως και το 30% της μελλοντικής μείωσης της στάθμης.

Οι επιπτώσεις για τις παράκτιες κοινότητες

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας συνδέεται με πλημμύρες και διάβρωση των ακτών. Για κάθε εκατοστό ανόδου, έξι εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εκτίθενται σε κίνδυνο παράκτιας πλημμύρας.

Όταν όμως η στάθμη πέφτει, δημιουργούνται επίσης προβλήματα. Οι παράκτιες κοινότητες της Γροιλανδίας έχουν αναπτύξει τις υποδομές τους με βάση τα σημερινά επίπεδα της θάλασσας, γεγονός που μπορεί να τις αφήσει «εκτεθειμένες και αποκομμένες» αν η στάθμη μειωθεί αισθητά.

«Η μεγαλύτερη επίπτωση αφορά τις τοπικές κοινότητες και τις συνέπειες στις θαλάσσιες οδούς, την αλιεία και τις υποδομές», αναφέρει η Austermann.

Τέλος, υπάρχει πιθανότητα η πτώση της στάθμης να βοηθήσει ορισμένους παγετώνες να σταθεροποιηθούν όταν συναντούν τον ωκεανό, επιβραδύνοντας την τήξη τους. Ωστόσο, οι ερευνητές δηλώνουν ότι δεν είναι βέβαιο αν η προβλεπόμενη μείωση θα είναι αρκετή για να επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα.

Πηγή: Euronews