Ανοδικές τιμές καταγράφονται φέτος στα θαλασσινά και τα σαρακοστιανά προϊόντα, με το παραδοσιακό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας να αποδεικνύεται ακριβότερο σε σύγκριση με πέρυσι. Η ακρίβεια επηρεάζει τόσο τα νωπά όσο και τα κατεψυγμένα είδη, ανεβάζοντας σημαντικά το κόστος για τους καταναλωτές.

Όπως αναφέρουν επαγγελματίες της αγοράς στο Καπάνι της Θεσσαλονίκης, το χταπόδι πωλείται φέτος στα 24 ευρώ το κιλό, έναντι 18 ευρώ πέρυσι. Το καλαμάρι ακολουθεί ανοδική πορεία, φτάνοντας τα 22 ευρώ το κιλό από 17 ευρώ, ενώ οι γαρίδες έχουν αυξηθεί από 12 σε 14 ευρώ το κιλό.

Παράλληλα, το θράψαλο παρουσιάζει αύξηση 1,8 ευρώ, διαμορφούμενο στα 7,8 ευρώ το κιλό από 6 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι επαγγελματίες αποδίδουν τις ανατιμήσεις στις συνεχιζόμενες πιέσεις στο κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας, που επιβαρύνουν την εφοδιαστική αλυσίδα.

Αυξήσεις σημειώνονται και σε βασικά σαρακοστιανά προϊόντα. Ο χαλβάς πωλείται πλέον στα 12 ευρώ το κιλό, από 9 ευρώ πέρυσι, οι ελιές στα 8 ευρώ από 7,4 ευρώ, ενώ ο ταραμάς φτάνει τα 21 ευρώ το κιλό από 19 ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Κοινή διαπίστωση των επαγγελματιών είναι ότι, λόγω του ευρέος φάσματος τιμών στην αγορά, οι καταναλωτές καλούνται να πραγματοποιούν προσεκτική έρευνα πριν προχωρήσουν σε αγορές, ώστε να εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές για το σαρακοστιανό τους τραπέζι.