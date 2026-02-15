Σε ένα απομονωμένο νησί της Μεγάλης Πρέσπας από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, ο πληθυσμός των χερμανικών χελωνών (Hermann’s tortoises) παρουσιάζει μια εντυπωσιακή και ανισορροπία: για κάθε θηλυκή χελώνα αντιστοιχούν 19 αρσενικές. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ecology Letters, η αναλογία αυτή απειλεί με σταδιακή εξαφάνιση τον τοπικό πληθυσμό.

Το νησί Γκόλεμ Γκραντ (Άγιος Πέτρος), στη λίμνη Μεγάλη Πρέσπα, είναι ακατοίκητο και φιλοξενεί περίπου 1.000 χελώνες του είδους. Όταν ο οικολόγος Ντράγκαν Αρσόφσκι από την Οικολογική Εταιρεία της χώρας ξεκίνησε τη μελέτη του πληθυσμού το 2008, η εικόνα έδειχνε μια πυκνή και φαινομενικά υγιή κοινότητα, όπως μεταδίδουν οι New York Times.

Όπως αναφέρει το διεθνές μέσο «Η συνεχής σεξουαλική επιθετικότητα οδηγεί τις θηλυκές χελώνες να πέφτουν από γκρεμούς. Σε ένα απομακρυσμένο νησί της Βόρειας Μακεδονίας, οι αρσενικές χελώνες Hermann υπερτερούν αριθμητικά των θηλυκών σε αναλογία 19 προς 1, μια ανισορροπία που οδηγεί τον πληθυσμό τους προς την εξαφάνιση».

Ήδη τότε, ωστόσο, είχε διαπιστωθεί ότι τα ενήλικα αρσενικά υπερείχαν συντριπτικά σε αριθμό. Στην πιο πρόσφατη καταμέτρηση, στο οροπέδιο καταγράφηκαν 19 αρσενικά για κάθε θηλυκό. Οι ερευνητές παρατήρησαν πως τα αρσενικά, στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τα αναπαραγωγικά τους ένστικτα, συχνά καβαλούσαν το ένα το άλλο.

Ακραία συμπεριφορά και επιπτώσεις στον πληθυσμό

Η έρευνα όμως αποκάλυψε μια ακόμη πιο ανησυχητική πραγματικότητα. Οι θηλυκές χελώνες εμφανίζονταν μικρότερες σε μέγεθος και με μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Οι «αλυσίδες» ζευγαρώματος, που αρχικά θεωρήθηκαν κωμικές, αποδείχθηκε ότι αποτελούνταν από πολλά αρσενικά που καταδίωκαν μία και μόνο θηλυκή.

Όταν η θηλυκή εξαντλείται, η κατάσταση μετατρέπεται σε μια χαοτική συσσώρευση ερπετών. Όπως ανέφερε ο Αρσόφσκι, «κυριολεκτικά θάβεται κάτω από τα αρσενικά». Σύμφωνα με τη μελέτη, τα αρσενικά «σπρώχνουν, δαγκώνουν (μερικές φορές μέχρι να προκληθεί απώλεια αίματος), καβαλούν και τελικά χτυπούν επίμονα με την αιχμηρή άκρη της ουράς τους τις θηλυκές που προσπαθούν να διαφύγουν».

Οι συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς είναι σοβαρές. Τα τρία τέταρτα των θηλυκών του νησιού έφεραν τραυματισμούς στα γεννητικά τους όργανα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να έχουν πέσει από τους βράχους, αποτέλεσμα της επίμονης καταδίωξης από τα αρσενικά.