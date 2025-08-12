Ένας Κινέζος δήλωσε ένοχος σε αμερικανικό περιφερειακό δικαστήριο για την εξαγωγή περίπου 850 προστατευόμενων χελωνών τυλιγμένων σε κάλτσες και ψευδώς επισημασμένων ως παιχνίδια, δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Μεταξύ Αυγούστου 2023 και Νοεμβρίου 2024, ο Wei Qiang Lin εξήγαγε στο Χονγκ Κονγκ περισσότερα από 200 δέματα που περιείχαν τις χελώνες, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης τη Δευτέρα.

Τα κουτιά που ήταν γεμάτα με τις χελώνες είχαν επισημανθεί ότι «περιείχαν, μεταξύ άλλων, “πλαστικά παιχνίδια για ζώα”», ανέφεραν οι αρχές. Ο κ. Lin μετέφερε κυρίως ανατολικές χελώνες τύπου box και τριδάκτυλες χελώνες τύπου box. Και τα δύο είδη είναι ενδημικά στις ΗΠΑ και εκτιμώνται ιδιαίτερα από ορισμένους ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων. Οι χελώνες έχουν μοναδικά σημάδια στα καβούκια τους και θεωρούνται σύμβολο κύρους στην Κίνα, όπου συχνά διατηρούνται ως κατοικίδια.

Οι αμερικανικές αρχές εκτίμησαν ότι οι χελώνες που κατασχέθηκαν από τον κ. Λιν είχαν συνολική αγοραία αξία 1,4 εκατομμυρίου δολαρίων (1 εκατομμύριο λίρες). Συνελήφθη όταν τα ζώα αναχαιτίστηκαν από τις αρχές επιβολής του νόμου κατά τη διάρκεια ενός συνοριακού ελέγχου. Και τα δύο είδη, τα οποία είχαν λαθραία διακινηθεί σε μεγάλες ποσότητες τη δεκαετία του 1990, προστατεύονται από τη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας. Το εμπόριο των χελωνών μπορεί να εγκριθεί μόνο με άδειες εξαγωγής ή πιστοποιητικά επανεξαγωγής.

Η χελώνα ανατολικού κουτιού θεωρείται επίσης ευάλωτη από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης. Εκτός από τις χελώνες, ο κ. Λιν εξήγαγε επίσης 11 άλλα δέματα γεμάτα με ερπετά, συμπεριλαμβανομένων δηλητηριωδών φιδιών, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο κ. Λιν, ο οποίος πρόκειται να καταδικαστεί στις 23 Δεκεμβρίου, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Τον Μάρτιο, ένας άλλος Κινέζος υπήκοος καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης για λαθρεμπόριο περισσότερων από 2.000 ανατολικών χελωνών τύπου box. Τα ζώα ήταν επίσης τυλιγμένα σε κάλτσες και συσκευασμένα σε κουτιά, τα οποία έφεραν την ετικέτα ότι περιείχαν αμύγδαλα και μπισκότα σοκολάτας. Οι αμερικανικές αρχές εκτίμησαν εκείνη την εποχή ότι κάθε χελώνα θα μπορούσε να είχε πωληθεί για 2.000 δολάρια (1.500 λίρες).