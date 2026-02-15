Σε ισχύ παραμένουν οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω των εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων». Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση της Γ.Α.Δ.Α., ο ολικός αποκλεισμός συγκεκριμένων κλάδων εισόδου θα συνεχιστεί έως και το πρωί της ερχόμενης Κυριακής.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί που κινούνται στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο (περιοχές Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής) θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι παρακάτω είσοδοι θα παραμείνουν κλειστές έως την 06:00 πρωινή ώρα της 22ας Φεβρουαρίου 2026:

Κόμβος 1: Μάνδρας

Κόμβος 2: Μαγούλας

Κόμβος 4: Ασπροπύργου

Κόμβος 5: Αιγάλεω

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία (Εναλλακτικές Διαδρομές)

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας, η Τροχαία ενημερώνει ότι η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω των εξής οδικών αξόνων:

Προς Αθήνα – Κέντρο: Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

Προς Λαμία: Οι οδηγοί θα κατευθύνονται μέσω της Λεωφ. Αθηνών και στη συνέχεια μέσω της Λεωφ. Κηφισού (ρεύμα προς Λαμία).

Προς Αεροδρόμιο: Μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και στη συνέχεια είσοδος στην Αττική Οδό από τον Κόμβο Μεταμόρφωσης.

Σημαντική επισήμανση: Το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου έως και την έξοδο Ασπροπύργου (Κόμβος 4), θα εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα οχήματα που κατευθύνονται προς την περιοχή του Θριασίου.

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Η Γ.Α.Δ.Α. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς:

Να ακολουθούν πιστά την ειδική σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου πριν από τις εισόδους της Αττικής Οδού.

Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων που βρίσκονται στα σημεία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.