Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 95-70 στο Ιβανώφειο στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Μαγική εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ, που ήταν ο κορυφαίος για τους Πειραιώτες και τελείωσε το ματς με 32 πόντους, πετυχαίνοντας career high στο εγχώριο πρωτάθλημα. Άξιοι συμπαραστάτες του Γάλλου οι Σάσα Βεζένκοφ (21 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Άλεκ Πίτερς (19 πόντοι).

Οι Ερυθρόλευκοι παρατάχθηκαν με 10 παίκτες, ενώ με ενοχλήσεις στο γόνατο αποχώρησε ο Μιλουτίνοφ. Εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Τζόουνς, ο Γουόκαπ έμεινε στην Αθήνα για λόγους ξεκούρασης, ενώ ο Ντόρσεϊ υπέστη διάστρεμμα και ο Λαρεντζάκης δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον τραυματισμό του. Αντίθετα, επέστρεψε ο Παπανικολάου. Για τον Ηρακλή πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντέιβις με 17 πόντους.

Με το προβάδισμα ο Ολυμπιακός στο πρώτο μέρος (42-36)

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Νιλικίνα, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοβ στο αρχικό σχήμα. Ο Ηρακλής παρατάχθηκε με τους Μωραΐτη, Ράιτ-Φόρμαν, Έλντερ-Ντέιβις, Σμιθ και Γουέρ.

Ο Φουρνιέ ήταν «καυτός» στην έναρξη και πέτυχε τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού για το 4-0. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Βεζένκοφ, ο οποίος πρόσφερε εξίσου λύσεις στην επίθεση και συνεισέφερε για το προβάδισμα των Ερυθρόλευκων (4-14).

Κατόπιν, ο Ηρακλής προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε προσωρινά με πόντους Γουέρ και του Σμιθ (11-21) και το πρώτο δεκάλεπτο, ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 23-11.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ηρακλής πάτησε γκάζι και με δύο σερί καλάθια των Φάντερμπεργκ και Στρονγκ, ο Γηραιός μείωσε στο 15-23. Στη συνέχεια, ο Πίτερς «ανέλαβε δράση» για τους Πειραιώτες και διεύρυνε ξανά τη διαφορά για το 19-34. Έπειτα, ο Ντέιβις ευστόχησε σε τρίποντο και «έγραψε» το 26-36, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ηρακλής είχε μόλις 1/11 σουτ από την περιφέρεια.

Ακολούθησε ακόμη ένα τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Φάντεμπεργκ, με τον Ηρακλή να μειώνει για πρώτη φορά στους 5 (33-38) και με καλάθι του Φουρνιέ το δεύτερο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 42-36 υπέρ των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο

Με την έλευση της τρίτης περιόδου, ο Ηρακλής κατέβασε κι άλλο τη διαφορά με τρίποντο του Τσιάκμα και με δίποντο του Ντέιβις για το 41-44. Αν και ο Ηρακλής απείλησε προσωρινά τον Ολυμπιακό, ο Φουρνιέ ήταν ξανά εκεί για τους Πειραιώτες και «έγραψε» το 41-49.

Το ρεσιτάλ του Γάλλου σούπερ σταρ συνεχίστηκε, με τον ίδιο να είναι καθοριστικός στην επίθεση και να πετυχαίνει το 47-59. Μαγική εμφάνιση έκανε και ο Βεζένκοφ, που ήταν παρτενέρ του Φουρνιέ στο σκοράρισμα και εκείνος με τη σειρά του έκανε το 56-71, με τρίποντο, έχοντας μέχρι εκείνη τη στιγμή 16 πόντους.

Κατόπιν, ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε βολή για το 72-56 και ακολούθησε η πιο μεγάλη διαφορά στο ματς για το +14, εν τέλει το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το 56-74 και τον Ολυμπιακό να προηγείται.

Στην τελευταία περίοδο, η αναμέτρηση πήρε διαδικαστικό χαρακτήρα, οι Πειραιώτες εκτόξευσαν τη διαφορά και το ματς ολοκληρώθηκε με το τελικό 95-70.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-23, 36-42, 56-74, 70-95

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Ραίτ-Φόρμαν, Σμιθ 13 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 λάθη), Μωραΐτης 3 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουέρ 5 (5 ριμπάουντ), Έλντερ-Ντέιβις 17 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Φάντερμπεκ 14 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Στρονγκ 6 (6 ασίστ, 3 λάθη), Τσιακμάς 10 (2/6 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Χρηστίδης 2, Σίλλας (0/4 σουτ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 6 (1/1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Βεζένκοβ 21 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου 3 (1), Μιλουτίνοβ (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Φουρνιέ 32 (9/11 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Γουόρντ (0/4 σουτ, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη, 1 κλέψιμο), Νετζήπογλου 9 (1), Πίτερς 19 (4/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Χολ 5 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα)