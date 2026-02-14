Με έμφαση τη σύνδεση της πίστης με την ιστορία, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή ανέδειξε την Καστοριά ως έναν προορισμό με ισχυρές προοπτικές που μπορεί να κατακτήσει σημαντική θέση στον διεθνή χάρτη του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, κατά την ομιλία της σήμερα προτελευταία ημέρα των εκδηλώσεων Δ’ Καραβαγγέλεια.

Πρόκειται για εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες στον Μακεδονομάχο Γερμανό Καραβαγγέλη, που σύμφωνα με την Αννα Καραμανλή αποτέλεσε ‘ένα γόνιμο πεδίο για να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της ιστορίας, του πολιτισμού και της πίστης μας αλλά και τον ρόλο τους στη σύγχρονη ταυτότητα της περιοχής».

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι τα Καραβαγγέλεια έχουν εξελιχθεί σε «βήμα τεκμηριωμένου διαλόγου» που ανοίγει δρόμους ανάπτυξης για την Καστοριά, την ευρύτερη περιοχή και συνολικά τη Δυτική Μακεδονία.

Κεντρικός άξονας αυτής της αναπτυξιακής προοπτικής, όπως ανέφερε, είναι ο τουρισμός και μάλιστα ένας «τουρισμός που μπορεί να λειτουργήσει 12 μήνες τον χρόνο».

Η κ. Καραμανλή ανέφερε ότι η Καστοριά κι η ευρύτερη περιοχή είναι ένας τόπος «με αυθεντικό, πολυδιάστατο τουριστικό χαρακτήρα», που συνδυάζει την λίμνη της ομώνυμης πόλης, τα σπάνια οικοσυστήματα, την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα βυζαντινά μνημεία αλλά και τη γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα.

Πρόσθεσε ότι «το χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας-Πισοδερίου (το οποίο, όπως είπε, έλαβε πρόσφατα άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Τουρισμού), μπορεί να ενισχύσει την περιηγητική ταυτότητα της περιοχής».

Παράλληλα περιέγραψε το τουριστικό «μονοπάτι» της περιοχής που μπορεί να ξεκινά από τη λίμνη και τη Σπηλιά του Δράκου, στα λιθόστρωτα της παλιάς πόλης και τα αρχοντικά, στις ιστορικές εκκλησίες και στο Δισπηλιό, μέχρι το απολιθωμένο δάσος στο Νόστιμο και να καταλήγει στις Πρέσπες και το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου.

Όπως τόνισε, «αυτός είναι ο αυθεντικός πλούτος της περιοχής», τον οποίο ο τουρισμός μπορεί να αναδείξει «με τρόπο βιώσιμο, ισορροπημένο και με σεβασμό στην ταυτότητα κάθε τόπου».

Η Υφυπουργός μίλησε για τον θρησκευτικό και Προσκυνηματικό τουρισμό ως στρατηγική προτεραιότητα και παρουσίασε τη διεθνή τάση, επισημαίνοντας ότι είναι «μία από τις πιο ανθεκτικές μορφές τουρισμού σε περιόδους κρίσης, καθώς ανταποκρίνεται στην ανάγκη των ανθρώπων για πνευματικές εμπειρίες, εσωτερική γαλήνη και σύνδεση με την πίστη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι «οι θρησκευτικοί προορισμοί προσελκύουν όχι μόνο παραδοσιακούς προσκυνητές, αλλά και επισκέπτες ευρύτερων πολιτισμικών αναζητήσεων», ενώ αναπτύσσονται εκτός αιχμής, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Η Ελλάδα -συνέχισε η κ. Καραμανλή διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως «1.100 παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία και μονές, από τα οποία 17 είναι ενταγμένα στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO.» Ξεχωριστή θέση σύμφωνα με την κ. Καραμανλή έχει η Βυζαντινή Καστοριά, την οποία χαρακτήρισε «ζώσα πολιτεία» και «πραγματική κιβωτό της Ορθοδοξίας», υπογραμμίζοντας «ότι δεν πρόκειται για έναν μουσειακό τόπο, αλλά για έναν χώρο πίστης, μνήμης και ελπίδας».

Ο τουρισμός ως πυλώνας της εθνικής οικονομίας

Η κ. Καραμανλή χαρακτήρισε τον τουρισμό «πυλώνα ανάπτυξης, προόδου και εξωστρέφειας», σημειώνοντας ότι «στηρίζει την οικονομία, δημιουργεί πάνω από 400.000 θέσεις εργασίας, ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και δίνει προοπτική στους νέους να παραμείνουν στον τόπο τους».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επιδόσεις του κλάδου, τονίζοντας ότι το 2025, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά ρεκόρ, με εισπράξεις 23 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου και αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης.

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί εν συντομία και στις εσωτερικές αναδιοργανώσεις του ίδιου του ΕΟΤ σημειώνοντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026, και θα «μας δώσει νέα εργαλεία προβολής και επανασύστασης του ελληνικού θρησκευτικού τουριστικού προϊόντος».

Κλείνοντας, τόνισε ότι η ανάπτυξη του προσκυνηματικού τουρισμού απαιτεί συνεργασία πολιτείας, Εκκλησίας, Αυτοδιοίκησης και τοπικών κοινωνιών, ώστε να ενισχυθεί η οικονομία χωρίς να αλλοιωθεί η πνευματικότητα και η ταυτότητα των ιερών τόπων.

Ζαχαράκη: Τον Μάιο στην Καστοριά οι τελικοί του πανελλήνιου σχολικού στίβου Ελλάδας – Κύπρου

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε την Καστοριά, πραγματοποιώντας περιοδεία σε σχολεία όλων των βαθμίδων και συμμετέχοντας στα Δ΄ Καραβαγγέλια που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.

Η Υπουργός ξεκίνησε την περιοδεία της από το σχολικό συγκρότημα του 9ου Δημοτικού Καστοριάς, όπου στεγάζονται Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό Δημοτικό. Εκεί συνομίλησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές για τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Τόνισε ότι το Υπουργείο στηρίζει τα σχολεία της περιοχής με προσωπικό, αναφέροντας πως φέτος έγιναν 150 μόνιμοι διορισμοί και πάνω από 180 προσλήψεις αναπληρωτών.

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα εμπλουτισμού των σχολικών βιβλιοθηκών, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», που περιλαμβάνει σχεδόν 2.000 σχολεία, καθώς και στην τοποθέτηση lockers για τη διευκόλυνση των μαθητών.

Εκπαίδευση, τεχνητή νοημοσύνη και οδική αγωγή

Στη συνέχεια, η Υπουργός επισκέφθηκε το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Καστοριάς, το οποίο συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες». Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ειδησεογραφικού γραμματισμού, κριτικής σκέψης και ψηφιακής υπευθυνότητας. Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις και την ανάγκη ενίσχυσης του media literacy.

Ακολούθως, στο 1ο Πρότυπο Λύκειο Καστοριάς, όπου λειτουργεί και το 2ο Λύκειο, η Υπουργός αναφέρθηκε στη συμμετοχή του σχολείου σε πρόγραμμα αξιοποίησης εργαλείων Open AI. Επεσήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο, όταν χρησιμοποιείται με υπευθυνότητα και σαφές θεσμικό πλαίσιο.

Κατά την επίσκεψή της στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, παρουσιάστηκε το σχέδιο δημιουργίας του πρώτου κέντρου κυκλοφοριακής αγωγής μέσα στον χώρο του σχολείου, στη μνήμη δύο μαθητών που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα. Η Υπουργός ανακοίνωσε την πρόθεση αναβάθμισης του μαθήματος Οδικής Αγωγής στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και των δράσεων του Ενεργού Πολίτη.

Ενίσχυση επαγγελματικής εκπαίδευσης και πανεπιστημιακών υποδομών

Η επίσκεψη στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς είχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για τη Σοφία Ζαχαράκη, καθώς το σχολείο ιδρύθηκε με δική της απόφαση ως Υφυπουργού Παιδείας και λειτούργησε για πρώτη φορά το 2020-2021. Η Υπουργός συνεχάρη τους 90 μαθητές για την προσπάθειά τους και επεσήμανε τη σημασία της μαθητείας ως εργαλείου σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Στο Δημαρχείο Καστοριάς, η Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Γιάννη Κορεντσίδη, με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές και το παράρτημα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Πολιτιστική κληρονομιά και Γενικά Αρχεία του Κράτους

Η Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε το ανακαινισμένο «Αρχοντικό Τζώτζα», όπου θα στεγαστούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Με πρόσφατη απόφασή της εγκρίθηκε ποσό 362.485,48 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Η Υπουργός χαρακτήρισε το κτίριο «κόσμημα» και τόνισε ότι τα νέα ΓΑΚ θα διαφυλάξουν με τον καλύτερο τρόπο την ιστορική μνήμη της πόλης.

Τα Δ΄ Καραβαγγέλεια και η ανακοίνωση για τον πανελλήνιο σχολικό στίβο

Η Υπουργός παρέστη στις εκδηλώσεις των Δ΄ Καραβαγγελείων στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς, όπου μετά από 17 χρόνια θα αντικατασταθούν τα παλαιά μουσικά όργανα με νέα. Στην ομιλία της ανέφερε ότι τα «Καραβαγγέλεια» αποτελούν σημαντικό θεσμό μνήμης και πνευματικής αναφοράς για την Καστοριά και τη Μακεδονία.

«Τιμούμε τον Γερμανό Καραβαγγέλη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πίστη με την παιδεία και την εθνική αξιοπρέπεια… υπενθυμίζοντας μας ότι η μόρφωση είναι δύναμη ελευθερίας και προόδου.» σημείωσε η Υπουργός, προσθέτοντας πως «Η Πολιτεία στέκεται δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα της Καστοριάς, ενισχύοντας τα σχολεία και τις υποδομές, ώστε κάθε παιδί να έχει πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον του.»

Από το ίδιο βήμα, η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι στην Καστοριά θα διεξαχθούν τον Μάιο οι τελικοί του πανελλήνιου σχολικού στίβου Ελλάδας – Κύπρου. Οι νικητές ανά αγώνισμα θα συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Σχολική Γυμνασιάδα που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026.