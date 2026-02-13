O Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ με 85-83, χάρη στο τρομερό buzzer beater του Μπάλντγουϊν για την 28η αγωνιστική και έριξε το ρεκόρ του στο 16-12 και βρίσκεται στην 9η θέση της κατάταξης.

Νωρίτερα η Ζαλγκίρις νίκησε την Χάποελ που διάγει ένα πολύ κακό διάστημα τον τελευταίο καιρό με συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση. Οι Λιθουανοί ανέβηκαν στο 16-12, ενώ η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έμεινε στο 16-11, έχοντας βέβαια και ματς λιγότερο.

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη άντεξε απέναντι στη Μπασκόνια και επικράτησε με 102-92 κάνοντας την πρώτη της νίκη μετά από πέντε συνεχόμενες ήττες στη Euroleague και ανέβηκαν στο 16-12.

Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής στη Euroleague

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 111-106 (99-99 κ.α)

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86

Μπαρτσελόνα – Παρί 74-85

Βαλένθια – Βιλερμπάν 82-67

Ζάλγκιρις Κάουνας – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Μονακό – Μπασκόνια 102-92

Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε 83-85

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai BC 78-96

Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης 73-77

Η βαθμολογία