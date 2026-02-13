Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραβά για ακόμη μία φορά τα βλέμματα, αυτή τη φορά μακριά από τα παρκέ, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή και ιδιαίτερα τολμηρή εκδοχή του νέου του signature παπουτσιού, Giannis Freak 7.

Ο σταρ των Milwaukee Bucks αποκάλυψε ένα colorway που ξεχωρίζει αμέσως: φωσφοριζέ πράσινο, σχεδόν neon, το οποίο χαρίζει φουτουριστικό χαρακτήρα με «μυθικές» αναφορές. Το επάνω μέρος διαθέτει γυαλιστερό, ιριδίζον φινίρισμα και κυματιστές γραμμές, δημιουργώντας την αίσθηση ότι το σχέδιο βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση. Το μαύρο Swoosh της Nike έρχεται σε έντονη αντίθεση με τη βάση του παπουτσιού, ενισχύοντας τη δυναμική του αισθητική.

Ιδιαίτερη πινελιά αποτελούν τα lace jewels σε σχήμα φτερών, που παραπέμπουν σε αρχαιοελληνικούς συμβολισμούς και ενισχύουν το concept του “Greek Freak”, συνδέοντας το σύγχρονο street style με την ελληνική ταυτότητα του Έλληνα σούπερ σταρ.

Η συγκεκριμένη έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 13 Φεβρουαρίου 2026, με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται στα 500 ευρώ. Το μοντέλο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της ειδικής συλλογής της Nike για το NBA All-Star Weekend και ήδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να το χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο τολμηρά σχέδια της σειράς.

Για ακόμη μία φορά, ο Αντετοκούνμπο δείχνει ότι η επιρροή του δεν περιορίζεται στα highlights των αγώνων, αλλά επεκτείνεται δυναμικά και στον χώρο της μόδας, με ένα sneaker που δύσκολα περνά απαρατήρητο.