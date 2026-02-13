Για πρώτη φορά, βιολόγοι του California Department of Fish and Wildlife (CDFW) κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν και να τοποθετήσουν κολάρο με σύστημα GPS σε μια σπάνια κόκκινη αλεπού της Σιέρα Νεβάδα στο νότιο τμήμα της οροσειράς.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο δυσεύρετα και ελάχιστα μελετημένα είδη άγριας ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ειδικοί ελπίζουν ότι η παρακολούθηση των κινήσεων του ζώου θα προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη συμπεριφορά και την οικολογία του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, «πολύ λίγα είναι γνωστά για αυτό το σπάνιο είδος και οι επιστήμονες είναι ενθουσιασμένοι που θα μπορέσουν να μάθουν περισσότερα μέσω της παρακολούθησης των μετακινήσεών του».

Η καταγραφή της πρώτης αυτής επιτυχίας στην περιοχή της νότιας Σιέρα Νεβάδα ανοίγει νέους δρόμους για την προστασία και τη διατήρηση της κόκκινης αλεπούς, ενός είδους που απειλείται από την απώλεια ενδιαιτημάτων και την κλιματική αλλαγή.