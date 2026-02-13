Η τοποθέτηση κολάρου GPS σε μια κόκκινη αλεπού της Σιέρα Νεβάδα (Vulpes vulpes necator) από το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια (CDFW) σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο για την επιστημονική κοινότητα. Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτή η τεχνολογία στο συγκεκριμένο είδος στη νότια Σιέρα Νεβάδα. Η επιτυχία, που σημειώθηκε τον Ιανουάριο κοντά στις λίμνες Mammoth από βιολόγους του γραφείου Bishop, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο πληθυσμός της Σιέρα Νεβάδα υπολογίζεται σε λιγότερα από 50 άτομα, καθιστώντας την αλεπού ένα από τα σπανιότερα σαρκοφάγα της Καλιφόρνια.

Λόγω της εξαιρετικής σπανιότητάς τους, οι κόκκινες αλεπούδες της Σιέρα Νεβάδα προστατεύονται ως Απειλούμενο Είδος βάσει του νόμου περί Απειλούμενων Ειδών της Καλιφόρνια, ενώ ο πληθυσμός τους απολαμβάνει επιπλέον ομοσπονδιακή προστασία ως Είδος υπό Εξαφάνιση. Η συγκεκριμένη επιτυχία αποτελεί το αποκορύφωμα δέκα ετών ερευνών με κάμερες και ανάλυση περιττωμάτων, καθώς και τριών ετών εντατικών προσπαθειών παγίδευσης. Η περιβαλλοντική επιστήμονας του CDFW, Julia Lawson, δήλωσε ότι στόχος είναι η αξιοποίηση των δεδομένων για τη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη του πληθυσμού.

Καθοριστικά δεδομένα για τη διατήρηση του είδους

Τα δεδομένα θέσης από το κολάρο GPS και τα βιολογικά δείγματα που συλλέχθηκαν αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την κατανόηση της οικολογίας και των αναγκών διατήρησης του είδους. Η απομονωμένη αυτή ομάδα διαφέρει από τους συγγενείς της στην οροσειρά Cascade, ενώ το ζώο είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό απέναντι στους ανθρώπους και ζει σε τραχιά, ορεινά εδάφη μεγάλου υψομέτρου, γεγονός που καθιστά τη σύλληψή του ιδιαίτερα δύσκολη.

Παρότι οι κόκκινες αλεπούδες απαντώνται ευρέως στη Βόρεια Αμερική και την Ευρασία, η κόκκινη αλεπού της Σιέρα Νεβάδα ανήκει σε μια μοναδική γενεαλογική γραμμή που περιορίζεται στις περιοχές μεγάλου υψομέτρου της Καλιφόρνια και του Όρεγκον. Οι αιτίες της πληθυσμιακής μείωσης δεν είναι πλήρως γνωστές, ωστόσο το ανεξέλεγκτο κυνήγι και η παγίδευση στις αρχές του 20ού αιώνα φαίνεται να συνέβαλαν σημαντικά, ενώ η χαμηλή γενετική ποικιλότητα παραμένει απειλή για το υποείδος.

Ο πληθυσμός θεωρούνταν εξαφανισμένος μέχρι το 2010, όταν αυτόματη κάμερα κατέγραψε μια αλεπού κοντά στο πέρασμα Sonora, επιβεβαιώνοντας την επιβίωση του είδους στη Σιέρα Νεβάδα.

Η συνέχεια των ερευνών και η σημασία για τη βιοποικιλότητα

Η νέα αυτή προσπάθεια ακολουθεί το παράδειγμα του 2018, όταν ομάδα υπό τη βιολόγο Jennifer Carlson τοποθέτησε κολάρα σε αλεπούδες στην περιοχή Lassen Peak, συμβάλλοντας στον εντοπισμό φωλιών και στη μελέτη της αναπαραγωγής τους. Η διατήρηση του είδους αντανακλά τη δέσμευση της Καλιφόρνια για τη βιοποικιλότητα και συνδέεται με την Πρωτοβουλία 30×30, που στοχεύει στη διατήρηση του 30% των εδαφών και των παράκτιων υδάτων έως το 2030.