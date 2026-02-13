Η Αγγελική Νικολούλη δέχτηκε μια ιδιαίτερα θερμή έκπληξη από την ομάδα της εκπομπής της, με αφορμή τα γενέθλιά της την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

Στο γραφείο της στήθηκε ένα εντυπωσιακό πάρτι, όπου δύο μεγάλες τούρτες τράβηξαν όλα τα βλέμματα, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα.

Γενέθλια με δύο τούρτες και συγκίνηση

Οι συνεργάτες της δημοσιογράφου ετοίμασαν ένα βίντεο-έκπληξη, το οποίο αναρτήθηκε στα social media της εκπομπής. Στο βίντεο εμφανίζονται οι δύο τούρτες – η μία διακοσμημένη με φωτογραφίες της παρουσιάστριας και η άλλη με αστυνομικό θέμα – ενώ οι συνεργάτες της στέλνουν τις προσωπικές τους ευχές.

Λίγο αργότερα, η ίδια μπαίνει στο γραφείο και αιφνιδιάζεται ευχάριστα από την έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει. Η Αγγελική Νικολούλη, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε έναν προς έναν τους συνεργάτες της, ανταποδίδοντας τις ευχές με χαμόγελο και θερμές χειραψίες.

Οι ευχές των συνεργατών και η συγκινητική ανάρτηση

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη λεζάντα «Χρόνια πολλά Αγγελική μας!», με τους συνεργάτες της να της εύχονται δημόσια μέσα από το βίντεο.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η δημοσιογράφος είχε μοιραστεί με το κοινό της μια συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών μηνών από την απώλεια της μητέρας της.