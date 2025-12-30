Η Αγγελική Νικολούλη εξήγησε τους λόγους της έκτακτης μετάδοσης της εκπομπής της «Φως στο Τούνελ» μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, τονίζοντας τη σοβαρότητα των στοιχείων που έρχονται στο φως.

«Για να βγούμε εκτάκτως αυτή τη νύχτα στον αέρα, υπάρχει σοβαρός λόγος. Υπάρχουν στοιχεία και ένα παρασκήνιο που αποκαλύπτεται τώρα, καθώς και δεδομένα από τη δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής που μέχρι σήμερα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί για ευνόητους λόγους», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας πρώην υπουργού, η οποία είχε βρεθεί απανθρακωμένη το 2022 σε διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού, στο Κολωνάκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τρίτη το απόγευμα, ο 60χρονος γιος της, προφυλλακίστηκε για τη δολοφονία της μητέρας του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, όπως αποκάλυψε, σε μία μαρτυρία που προκαλεί σοκ. «Χωρίς υπερβολή, πρόκειται για μια μαρτυρία που συγκλονίζει. Θα ακουστούν όσα είπε ο ίδιος, πριν από τη δολοφονία της μητέρας του για την οποία κατηγορείται, σε πρόσωπο του φιλικού του περιβάλλοντος», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως πολλά στοιχεία κρατήθηκαν εκτός δημοσιότητας έως την ολοκλήρωση της έρευνας, από σεβασμό στη Δικαιοσύνη.

Η Αγγελική Νικολούλη αποκάλυψε επίσης ότι υπήρξε συχνή και άμεση επικοινωνία με τον κατηγορούμενο. «Μας καλούσε πολλές φορές και ο ίδιος, ζητούσε να πραγματοποιήσουμε έρευνα στο διαμέρισμα όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία και μας ευχαριστούσε για την ποιότητα της δουλειάς μας και τους λεπτούς χειρισμούς στην υπόθεση της μητέρας του», ανέφερε κλείνοντας.