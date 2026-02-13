Vishing ονομάζεται η πιο διαδεδομένη τηλεφωνική απάτη των τελευταίων ετών, όπου ο δράστης προσποιείται τον υπάλληλο τράπεζας και ενημερώνει το υποψήφιο θύμα για μια δήθεν «ύποπτη συναλλαγή». Ο απατεώνας ζητά άμεση ενέργεια, δημιουργώντας αίσθηση επείγοντος και πανικού.

Σε αντίθεση με το κλασικό phishing που πραγματοποιείται μέσω email ή SMS, το vishing εκμεταλλεύεται τη ζωντανή επικοινωνία και την ψυχολογική πίεση. Αν και τα φαινόμενα παραποίησης αριθμών κλήσης (spoofing) έχουν περιοριστεί, σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, οι τηλεφωνικές απόπειρες εξαπάτησης παραμένουν συχνές. Το στοιχείο του επείγοντος και η φαινομενική «εξυπηρέτηση» αποτελούν τα βασικά όπλα των δραστών.

Πώς λειτουργεί το σενάριο

Η μέθοδος του vishing στηρίζεται σε τρία βασικά στάδια:

Επείγον – «Προσπαθούν να χρεώσουν 980 ευρώ από το εξωτερικό.»

Φόβος – «Αν δεν το σταματήσουμε τώρα, θα περάσει.»

Καθοδήγηση – «Θα σας βοηθήσω να το ακυρώσουμε.»

Ο απατεώνας μιλά με ψυχραιμία και επαγγελματισμό, γνωρίζοντας συχνά το όνομα ή βασικά στοιχεία του συνομιλητή, πιθανόν από διαρροές δεδομένων. Στη συνέχεια ζητά επιβεβαίωση στοιχείων όπως:

username e-banking

κωδικό

ή τον κωδικό επιβεβαίωσης (OTP) που μόλις λάβατε

Στην πραγματικότητα, ο κωδικός OTP δεν ακυρώνει συναλλαγή, αλλά εγκρίνει μεταφορά χρημάτων.

Τι δεν θα σας ζητήσει ποτέ η τράπεζα

Καμία τράπεζα δεν ζητά τηλεφωνικά:

τον πλήρη κωδικό e-banking

PIN κάρτας

κωδικό επιβεβαίωσης συναλλαγής

μεταφορά χρημάτων σε «ασφαλή λογαριασμό»

Η φράση «μεταφέρετε τα χρήματα προσωρινά για προστασία» αποτελεί σαφή ένδειξη απάτης.

Το κρίσιμο σημείο

Στο vishing, το θύμα δεν παραβιάζεται τεχνικά· πείθεται να εγκρίνει μόνο του τη συναλλαγή. Για αυτό και οι μεταφορές φαίνονται απολύτως κανονικές στα τραπεζικά συστήματα.

Αν δεχθείτε τέτοιο τηλεφώνημα:

Κλείστε αμέσως τη γραμμή.

Μην απαντήσετε σε επαναλαμβανόμενες κλήσεις.

Καλέστε εσείς την τράπεζα στον επίσημο αριθμό της κάρτας σας.

Ελέγξτε άμεσα τις κινήσεις του λογαριασμού σας.

Αν έχετε ήδη δώσει κωδικούς:

επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας

αλλάξτε όλους τους κωδικούς

μπλοκάρετε τις κάρτες σας

ενεργήστε χωρίς καθυστέρηση – ο χρόνος είναι καθοριστικός

Γιατί συνεχίζει να λειτουργεί

Η επιτυχία της απάτης δεν οφείλεται σε τεχνική υπεροχή, αλλά στην εκμετάλλευση του φόβου. Όταν κάποιος πιστεύει ότι κινδυνεύουν τα χρήματά του, η λογική υποχωρεί και υπερισχύει το ένστικτο. Αυτό ακριβώς αξιοποιούν οι επιτήδειοι, χειραγωγώντας το θύμα ώστε να ενεργήσει παρορμητικά.