O Κυριάκος Πιερρακάκης από την Κρήτη έστειλε μήνυμα αυτοπεποίθησης και σταθερότητας, μιλώντας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τη θέση της χώρας στη διεθνή σκηνή. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ήταν κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση της Grant Thornton στο Ηράκλειο, παρουσία εκατοντάδων εκπροσώπων της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του νησιού.

Η εκδήλωση, με θέμα «Unlocking the Next Decade of Growth: Embracing Technology, Investment, and Global Expansion», πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Η Κρήτη ως μοχλός εθνικής ανάπτυξης

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της Κρήτης ως τόπου με ιστορική και αναπτυξιακή σημασία. Επισήμανε ότι το νησί αποτελεί «σημείο αναφοράς για τη σχέση της Ελλάδας με το χρόνο, τη γεωγραφία και την ιστορική προοπτική», ενώ τόνισε πως μεγάλα έργα υποδομών και επενδύσεις σε ενέργεια, μεταφορές και έρευνα διαμορφώνουν ένα νέο υπόδειγμα προόδου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Κρήτη συμμετείχε το 2023 με 5,1% στη συνολική περιφερειακή παραγωγή της χώρας, ενώ λειτουργούν 153.775 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών 18,7 δισ. ευρώ. Το ποσοστό ανεργίας, πρόσθεσε, υποχώρησε στο 3,1% το γ΄ τρίμηνο του 2025, δείχνοντας τη δυναμική της τοπικής οικονομίας.

Η θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα πρωτοστατεί στην υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου» και λειτουργεί ως αξιόπιστος εταίρος και πυλώνας σταθερότητας. Εξήγησε ότι η χώρα συνομιλεί με τους γείτονες «με την αυτοπεποίθηση που πηγάζει από τις καθαρές θέσεις της εξωτερικής μας πολιτικής».

Μιλώντας για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα, ανέφερε ότι υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες και ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων. «Δεν έχουμε το φόβο του διαλόγου», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα αναζητά συγκλίσεις χωρίς αμφισβήτηση των εθνικών της δικαίων.

Ανάπτυξη, μεταρρυθμίσεις και κοινωνική δικαιοσύνη

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 2,4% για το 2026, διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο πληθωρισμός, σημείωσε, έχει σταθεροποιηθεί, ενώ η κυβέρνηση υλοποιεί πολιτικές που ενισχύουν την αγοραστική δύναμη, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 46% από το 2021 έως το 2027 και η μείωση φόρων και εισφορών.

Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν «πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης στην πράξη», επιστρέφοντας την ανάπτυξη στους πολίτες. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής σταθερότητας, λέγοντας πως «αν το έδαφος δεν είναι σταθερό, δεν μπορείς να χτίσεις πάνω του».

Επενδύσεις και νέες ευκαιρίες

Ως παράδειγμα θετικής εξέλιξης ανέφερε την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, που ενισχύει τη ρευστότητα και συνδέει την Ελλάδα με τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά κέντρα. «Δημιουργούνται συνθήκες για ισχυρότερες επιχειρήσεις και συγχωνεύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός στάθηκε επίσης στη σημασία των μεταρρυθμίσεων, της ψηφιοποίησης και της παιδείας, τονίζοντας ότι κάθε μεταρρύθμιση «απελευθερώνει αναπτυξιακό δυναμικό» και ενισχύει τη δημιουργικότητα της χώρας.

Τα έργα στην Κρήτη και το όραμα για το μέλλον

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νησί, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, οι ενεργειακές διασυνδέσεις, τα φράγματα και οι φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα έργα αυτά, είπε, αποτελούν «νέα αφετηρία και όχι κατάληξη» για την τοπική ανάπτυξη.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι το όραμα για το αύριο είναι «μία Ελλάδα που μπορεί να επιλύει προβλήματα πιο γρήγορα και πιο δραστικά», με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. «Με όχημα τη γνώση, την τεχνολογία και μια νέα νοοτροπία δημιουργίας, μπορούμε να πάμε ακόμα πιο μπροστά», κατέληξε, καλώντας την Κρήτη να συνεχίσει να πρωτοστατεί στην πορεία αυτή.