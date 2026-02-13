Με τον εφιάλτη για κατασχέσεις ζουν εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία λόγω της συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους από την έκρηξη της ακρίβειας αδυνατούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Στο στόχαστρο μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, ωστόσο προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις και όρια προστασίας, όπως το ακατάσχετο ποσό σε μισθούς, συντάξεις και καταθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος έχει προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.250 ευρώ μηνιαίως. Το μέτρο εφαρμόζεται εφόσον υποβληθεί ηλεκτρονική δήλωση στο myAADE. Αν ο λογαριασμός είναι μισθοδοσίας ή σύνταξης, είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί αυτός.

Σε περίπτωση ύπαρξης κοινού λογαριασμού, το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ ισχύει για τον καθένα από τους συνδικαιούχους, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι συνδικαιούχοι έχουν δηλώσει τον λογαριασμό ως ακατάσχετο. Αν ένας συνδικαιούχος έχει χρέη και δεν δηλώσει τον λογαριασμό η τράπεζα μπορεί να κατασχέσει το μερίδιο του, ακόμη και κάτω από το όριο.

Δεν επιβάλλεται κατάσχεση για οφειλές που υπολείπονται των 50 ευρώ.

Τι δεν μπορεί να κατασχεθεί

Μισθοί & συνταξεις

-Έως 1.000€: πλήρως ακατάσχετα

-1.000–1.500€: κατάσχεση στο 1/2 του υπερβάλλοντος

-Άνω των 1.500€: κατάσχεση στο σύνολο του υπερβάλλοντος

-Ημερομίσθια: ακατάσχετα τα 4/5

Επιδόματα

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, επιδότηση ενοικίου

-Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε χαμηλοσυνταξιούχους

-Επίδομα ανεργίας, θέρμανσης

-Προνοιακά επιδόματα, διατροφή ανήλικου παιδιού

-Παροχές ΕΛΓΑ

-Χρηματικά έπαθλα φορολοταρίας