Ανάσα σε χιλιάδες πολίτες με χρέη άνω των 10.000 ευρώ στους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα δίνει νέα ρύθμιση η οποία ανοίγει την πόρτα του εξωδικαστικού μηχανισμού, ακόμη και όταν έχουν ήδη επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή διασφαλιστικά μέτρα.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα, ανοίγει τη «βεντάλια» εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, συμπληρώνει το κανονιστικό πλαίσιο του ν. 5143/2024 και προβλέπει τα εξής:

Για κάθε είδους οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, ο οφειλέτης δικαιούται να υπαχθεί, με αίτησή του, στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 (Α΄ 207). Σε αυτήν την περίπτωση, το χρέος ως σύνολο απαιτήσεων (αρχικού οφειλόμενου ποσού, τυχόν προστίμων και προσαυξήσεων) βεβαιώνεται στη φορολογική διοίκηση.

Οι οφειλές λογίζονται ως οφειλές προς το Δημόσιο αποκλειστικά για τον σκοπό ρύθμισής τους στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν. 4738/2020. Στις περιπτώσεις επιτυχούς προόδου του μηχανισμού και είσπραξης οφειλομένων, η ΑΑΔΕ παρακρατά ποσοστό 5% αυτών και αποδίδει τα υπόλοιπα εισπραχθέντα στον δικαιούχο, δήμο ή νομικό πρόσωπο, εντός 60 ημερών από την είσπραξή τους. Με τη ρύθμιση, επιμηκύνεται η προθεσμία για την απόδοση των εισπραχθέντων ποσών από την ΑΑΔΕ προς τους δικαιούχους δήμους ή νομικά τους πρόσωπα από 30 σε 60 ημέρες, χωρίς να θίγεται η παρακράτηση του ποσοστού 5% υπέρ της Αρχής.

1. Αίτηση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού μπορεί να υποβληθεί και για τις οφειλές για τις οποίες έχουν επιβληθεί από τον δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικά μέτρα.

2. Μετά την οριστική υποβολή αίτησης για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και οι δυνάμει αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις σχετικά με την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από τη φορολογική διοίκηση.

3. Με τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης της οφειλής, αίρονται τα ήδη ληφθέντα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή μέτρα διασφάλισης.

4.Αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης, ο δήμος προβαίνει στην άμεση λήψη αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής.

5.Αν γίνει επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης από τρίτο, ο δήμος ή το νομικό του πρόσωπο αναγγέλλονται ως δανειστές.

6. Σε κάθε περίπτωση, ο δήμος ή το νομικό πρόσωπο δήμου διατηρούν την αποκλειστική αρμοδιότητα της διαχείρισης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των οφειλών.

7.Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι οφειλέτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με ποσό οφειλών που υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ για ληξιπρόθεσμες, ενήμερες ή εξυπηρετούμενες οφειλές.

Η πρόταση ρύθμισης των οφειλών προκύπτει αυτοματοποιημένα βάσει του ειδικού αλγορίθμου της πλατφόρμας ενώ προβλέπεται η μερική διαγραφή έως 75% επί της βασικής οφειλής προς το Δημόσιο και έως 240 δόσεις. Η νέα ρύθμιση αφορά πολίτες και επιχειρήσεις με συσσωρευμένες απαιτήσεις οι οποίες έως σήμερα συχνά «κόλλαγαν» στις κατασχέσεις χωρίς να οδηγούν σε ουσιαστική είσπραξη.