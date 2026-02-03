Στο Εθνικό Τυπογραφείο εστάλη για δημοσίευση η δεύτερη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το 2026 (2Κ/2026), που αφορά την πλήρωση 1.696 θέσεων Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η δεύτερη – για το 2026 – προκήρυξη για μόνιμες θέσεις απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Πρόκειται για την 2K/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1696 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.). Είναι θέσεις για υποψήφιους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται πως, όπως είχαν γράψει ΤΑ ΝΕΑ στα μέσα Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προκηρύξεων για την τρέχουσα χρονιά από τις συνολικά 16.739 θέσεις, σημαντικός αριθμός (3.806 θέσεις) αφορά την υγεία ενώ άλλες 6.643 αφορούν θέσεις στην ΥΠΑ, τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αλλά και διάφορους φορείς του Δημοσίου.

Μέχρι το Πάσχα, πάντως σύμφωνα με στελέχη του ΑΣΕΠ, εκτιμάται πως θα έχουν πάει στο Εθνικό Τυπογραφείο το σύνολο των προκηρύξεων που αφορούν τον τομέα της υγείας, η προκήρυξη για 43 θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και εκείνες που αφορούν τις θέσεις Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του γραπτού διαγωνισμού.

Μεγάλος αριθμός αφορά μόνιμες θέσεις που απευθύνονται αποκλειστικά στους συμμετέχοντες του 2ου πανελλαδικού γραπτού διαγωνισμού. Μέσω τριών προκηρύξεων, θα προκηρυχθούν συνολικά 6.290 μόνιμες θέσεις (2.700 θέσεις ΤΕ, περίπου 3.500 ΠΕ και 90 για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό).