Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) να αποκλείσει τον αθλητή του σκελετού Βλάντισλαβ Χερασκέβιτς από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ως «ηθικά αποτρόπαια».

Ο Ζελένσκι σχολίασε την υπόθεση μέσω ανάρτησης στο X, κοινοποιώντας δημοσίευση του δημοσιογράφου και παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση «αηδιαστική».

«Ευχαριστώ που πήρες μια στάση αρχών, Πιρς», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Η απόφαση της ΔΟΕ είναι πράγματι ηθικά αποτρόπαια».

Thank you for taking a principled stance, Piers. The IOC’s decision is indeed morally appalling. https://t.co/26RnlbIsmX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2026

Αντιδράσεις στο Κίεβο για τον αποκλεισμό

Η Ουκρανία δεν εξετάζει το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων, δήλωσε ο υπουργός Αθλητισμού Ματβίι Μπίντνι, μετά τον αποκλεισμό του Χερασκέβιτς από τη διοργάνωση.

Ο αθλητής αποκλείστηκε λόγω του «κράνους μνήμης» που φορούσε, στο οποίο υπήρχαν εικόνες αθλητών που σκοτώθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Μπίντνι υπογράμμισε ότι η απόφαση της ΔΟΕ είναι πιο επιζήμια για την ίδια την Επιτροπή παρά για τον αθλητή, τον οποίο αποκάλεσε «ήρωα».

Ιστορία απαγορεύσεων για πολιτικά μηνύματα στους Ολυμπιακούς

Η ιστορία του αθλητή του σκελετού Βλάντισλαβ Χερασκέβιτς, που αποκλείστηκε από τη ΔΟΕ λόγω του κράνους με τις εικόνες Ουκρανών θυμάτων του πολέμου, έχει απασχολήσει έντονα τα διεθνή μέσα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΔΟΕ επιβάλλει κυρώσεις σε αθλητή για πολιτικό μήνυμα. Η πιο γνωστή περίπτωση σημειώθηκε στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 στο Μεξικό, όταν οι Αμερικανοί δρομείς Τομί Σμιθ και Τζον Κάρλος ύψωσαν γροθιές με μαύρα γάντια κατά τη διάρκεια της απονομής των μεταλλίων στα 200 μέτρα, διαμαρτυρόμενοι για τις φυλετικές διακρίσεις στις ΗΠΑ.

Η κίνησή τους προκάλεσε τον αποκλεισμό τους από τους Αγώνες, αν και ο Σμιθ κράτησε το χρυσό μετάλλιο και ο Κάρλος το χάλκινο.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, η Αφγανή breaker Μανίζα Ταλάς, μέλος της προσφυγικής ομάδας, αποκλείστηκε αφού φόρεσε κάπα με το σύνθημα “Free Afghan Women” σε προκριματικό αγώνα.

Μετά την αφαίρεση της διαπίστευσής του, ο Χερασκέβιτς δεν έχει πλέον πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, χωριά αθλητών ή χώρους ΜΜΕ.

Πρώτες πολεμικές εξαγωγές ουκρανικών αμυντικών εταιρειών

Παράλληλα, Ουκρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες έλαβαν τις πρώτες άδειες πολεμικών εξαγωγών από την έναρξη του πολέμου.

Την ανακοίνωση έκανε ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας του Κιέβου, Ρουστέμ Ουμέροφ, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των επιχειρήσεων που αδειοδοτήθηκαν.

Σύμφωνα με τον Ουμέροφ, η ετήσια παραγωγική ικανότητα της Ουκρανίας στον αμυντικό τομέα υπερβαίνει τα 55 δισ. δολάρια (περίπου 40,3 δισ. λίρες).