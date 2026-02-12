Τρομακτικό βίντεο από τη Σανγκάη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή που τεράστια καθίζηση «καταπίνει» έναν πολυσύχναστο δρόμο στην Κίνα και παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά της. Οι εικόνες από κάμερες ασφαλείας είναι σοκαριστικές.

Στο βίντεο φαίνεται το οδόστρωμα να υποχωρεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, παρασύροντας μαζί του μεγάλο τμήμα του δρόμου και μέρος του εργοτάξιου που βρισκόταν στο σημείο. Η καθίζηση δημιουργεί μια τεράστια τρύπα, με τα γύρω αντικείμενα να χάνονται μέσα στο κενό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ωστόσο οι τοπικές Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και έχουν διακόψει πλήρως την κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.

A massive sinkhole has opened up, swallowing a key section of roadway in Shanghai, China. pic.twitter.com/cHqpihXZzQ — Open Source Intel (@Osint613) February 12, 2026

Οι αιτίες πίσω από τις καθιζήσεις στη Σανγκάη

Η Σανγκάη αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια κινδύνους καθίζησης, εξαιτίας των ιδιαίτερα μαλακών εδαφών και της υπερβολικής άντλησης υπόγειων υδάτων. Στην κατάσταση συμβάλλουν και τα λεπτά στρώματα άμμου, καθώς και τα κενά που δημιουργούνται από τις εκτεταμένες αστικές κατασκευές.

Οι παράγοντες αυτοί οδηγούν συχνά σε καταρρεύσεις, από μικρές λακκούβες έως εκτεταμένες καθιζήσεις, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και στους κατοίκους της πόλης.