Με πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ τιμώρησε η Euroleague τον Γιώργο Μπαρτζώκα για το περιστατικό στο Ντουμπάι με έναν Έλληνα οπαδό που τον εξύβρισε από την κερκίδα.

Θυμίζουμε πως ο προπονητής του Ολυμπιακού καθώς αποχωρούσε από το γήπεδο για τα αποδυτήρια, μετά το τέλος του αγώνα των Ερυθρόλευκων με την Dubai BC, όταν δέχθηκε φραστική επίθεση από την κερκίδα.

Ο Έλληνας τεχνικός έχασε την ψυχραιμία του και απάντησε, με αποτέλεσμα λίγες μέρες μετά η διοργανώτρια αρχή να του επιβάλλει πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του.

Πάντως όταν ο Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για το περιστατικό τόνισε πως δεν τιμάει την εικόνα του, ενώ αποκάλυψε ότι ο ίδιος ο φίλαθλος τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε συγνώμη.

«Στο μυαλό μου ήταν πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη. Ήταν μία ιστορία που δεν τιμάει την εικόνα μου και δεν είναι για την αισθητική κάποιου που το βλέπει ωραίο. Προφανώς αυτό που συμβαίνει στο γήπεδο δεν μπορώ να το αναλύσω ή να το διορθώσω.

Γενικά προετοιμάζω τον εαυτό μου όταν πάω στα γήπεδα και με βρίζουν. Το να πηγαίνει στο Ντουμπάι ο Ολυμπιακός και να με βρίζουν με δύο ώρες, δυστυχώς χάνω την ψυχραιμία μου και απαντώ. Ο βασικός άνθρωπος που ήταν πίσω από την ιστορία με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε συγγνώμη.

Του είπα ότι την αποδέχομαι, ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Αυτό που είμαι, είμαι, με τα καλά και τα άσχημα. Δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι χαρούμενος, θα προσπαθήσω να μην το επαναλάβω αλλά για όλους τους ηθικολόγους θα ήθελα να τους ρωτήσω τι συμβαίνει αν έρχεται κάποιος στη δουλειά σας και σας βρίζει επί δύο ώρες», είχε δηλώσει σχετικά ο προπονητής του Ολυμπιακού.