Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα, ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στα κρίσιμα σημεία που επηρέασαν την έκβαση της αναμέτρησης. Στις πρώτες του δηλώσεις, τόνισε ότι το κακό αμυντικό transition επέτρεψε στους Σέρβους να σκοράρουν 12 συνεχόμενους πόντους, γεγονός που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό το τέταρτο δεκάλεπτο και τελικά το αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τις αδυναμίες του στην άμυνα, αλλά και τα πολλά λάθη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα οποία έδωσαν στους γηπεδούχους εύκολες λύσεις και ρυθμό. Ο προπονητής των Πειραιωτών επισήμανε ότι η ομάδα θα πρέπει να βελτιώσει την αμυντική της μετάβαση και να περιορίσει τα λάθη για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Euroleague.

Η ήττα στο Βελιγράδι αφήνει τον Ολυμπιακό στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 8-5, ενώ η ομάδα καλείται να ανασυνταχθεί για το επόμενο παιχνίδι στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, με στόχο να περιορίσει τα λάθη και να επανέλθει στις νίκες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή:

“Κάναμε πάρα πολλά λάθη, και η διαφορά που κατάφεραν να πάρουν ήταν λόγω αυτών των λαθών. Τους δώσαμε 12 πόντους στη σειρά. Δεν είχαμε καλό αμυντικό transition και δεν ήμασταν ψύχραιμοι ώστε να αποδώσουμε όπως θέλαμε.”