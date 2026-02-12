Η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά στον χώρο της υγείας, προκαλώντας ταυτόχρονα ενθουσιασμό και ανησυχία. Από εφαρμογές που βοηθούν στη διάγνωση ασθενειών έως chatbots που απαντούν σε ερωτήσεις για συμπτώματα, η AI φαίνεται ικανή να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ιατρική. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κρίση και η εμπειρία του ανθρώπινου γιατρού παραμένουν αναντικατάστατες.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Oxford Internet Institute και του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Nuffield του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης για ιατρικές αποφάσεις ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 1.300 άτομα, εξέτασε την ικανότητα των συμμετεχόντων να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα υγείας και να προτείνουν κατάλληλες ενέργειες. Μερικοί βασίστηκαν σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ενώ άλλοι προτίμησαν την παραδοσιακή επίσκεψη σε γιατρό.

Τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά: η τεχνητή νοημοσύνη παρείχε συχνά ένα μίγμα σωστών και λανθασμένων πληροφοριών, με αποτέλεσμα οι χρήστες να δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τι ήταν αξιόπιστο. Παρά την ικανότητά τους να «διαπρέπουν» σε τυποποιημένα τεστ γνώσεων, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα δεν μπορούν να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα και τις αποχρώσεις που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη υγεία.

Η κρίσιμη ανθρώπινη διάσταση

Η αναγνώριση επειγουσών καταστάσεων, η κατανόηση του ιστορικού ενός ασθενούς και η αντιμετώπιση σπάνιων ή πολύπλοκων συμπτωμάτων απαιτούν κρίση, εμπειρία και ενσυναίσθηση. Αυτά τα στοιχεία, όπως υπογραμμίζουν οι ερευνητές, δεν μπορούν να αναπαραχθούν με ασφάλεια από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η δρ Ρεμπέκα Πέιν, γενική ιατρός και συν-συγγραφέας της μελέτης, τόνισε ότι οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν τους περιορισμούς των ψηφιακών εργαλείων. Το να βασίζεται κανείς σε ένα chatbot για διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις ή να παραβλέψει περιστατικά που απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Η ανθρώπινη αλληλεπίδραση, σημείωσε, παραμένει καθοριστική, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό και όχι υποκατάστατο εργαλείο.

Ασφαλέστερα συστήματα για το μέλλον

Οι ερευνητές εκφράζουν την ελπίδα ότι τα ευρήματα της μελέτης θα συμβάλουν στη δημιουργία πιο ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων AI, τα οποία θα υποστηρίζουν τον άνθρωπο χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του. Παρά τα εντυπωσιακά βήματα προόδου, η τεχνολογία χρειάζεται περαιτέρω εξέλιξη πριν θεωρηθεί ικανή να αντικαταστήσει τον γιατρό σε κρίσιμους τομείς υψηλού ρίσκου.

Συνοψίζοντας, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση σε πληροφορίες και να υποστηρίξει την ιατρική φροντίδα, αλλά η ανθρώπινη κρίση και εμπειρία παραμένουν θεμελιώδεις. Η AI είναι πολύτιμη όταν λειτουργεί ως συνεργάτης του γιατρού, όχι ως αντικαταστάτης του. Οι ασθενείς καλούνται να αξιοποιούν την τεχνολογία με επίγνωση και πάντα υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών υγείας.