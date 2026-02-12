Μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσότεροι πλανήτες που θα μπορούσαν να φιλοξενούν εξωγήινη ζωή απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Για χρόνια, οι επιστήμονες επικεντρώνονταν στην αναζήτηση ζωής εντός της λεγόμενης «κατοικήσιμης» ή «ζώνης Γκόλντιλοκς» – της περιοχής γύρω από ένα άστρο όπου η θερμοκρασία δεν είναι ούτε υπερβολικά υψηλή ούτε εξαιρετικά χαμηλή, ώστε να μπορεί να υπάρξει υγρό νερό. Η παρουσία νερού θεωρείται βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής, με αποτέλεσμα αυτοί οι κόσμοι να βρίσκονται στο επίκεντρο της αναζήτησης.

Ωστόσο, πολλοί από τους πλανήτες που έχουν εντοπιστεί σε άλλα ηλιακά συστήματα δεν πληρούν αυτά τα αυστηρά κριτήρια. Έτσι, οι ερευνητές θεωρούσαν ότι μεγάλο μέρος αυτών των κόσμων είναι πιθανότατα αφιλόξενο για οποιαδήποτε μορφή ζωής.

Νέα δεδομένα για τις «κατοικήσιμες» συνθήκες

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα, τα κριτήρια αυτά ίσως είναι υπερβολικά περιοριστικά. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι πλανήτες που μπορούν να διατηρήσουν υγρό νερό, τους οποίους μέχρι τώρα έχουμε παραβλέψει.

Σε πλανήτες που είναι παλιρροϊκά κλειδωμένοι – δηλαδή εκείνους όπου η μία πλευρά βρίσκεται διαρκώς στραμμένη προς το άστρο τους ενώ η άλλη παραμένει σε αιώνια νύχτα – η θερμότητα μπορεί να κυκλοφορεί επαρκώς ώστε να επιτρέπει την ύπαρξη υγρού νερού. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται σε μοντέλο που προσομοιώνει το κλίμα τέτοιων πλανητών.

Η μελέτη δείχνει ότι η θερμότητα από την πλευρά της ημέρας μπορεί να μεταφέρεται προς τη σκοτεινή πλευρά, διατηρώντας τις θερμοκρασίες πάνω από το σημείο πήξης. Αν ισχύει αυτό, τότε ο αριθμός των πιθανών κατοικήσιμων περιβαλλόντων στο σύμπαν ίσως είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο υπολογίζαμε.

Ο ρόλος του τηλεσκοπίου James Webb

Τα ευρήματα αυτά σημαίνουν ότι ορισμένοι από τους πλανήτες που έχει εντοπίσει πρόσφατα το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA – οι οποίοι φαίνεται να διαθέτουν υδρατμούς και πτητικά αέρια – θα μπορούσαν να βρίσκονται εντός ασφαλούς θερμοκρασιακού εύρους για την ύπαρξη νερού στην επιφάνειά τους.

Η ίδια έρευνα υποδεικνύει επίσης ότι ακόμη και πλανήτες που θεωρούνταν υπερβολικά ψυχροί για να φιλοξενήσουν υγρό νερό, ίσως τελικά είναι κατοικήσιμοι. Σε αυτούς, το νερό θα μπορούσε να παγιδεύεται ανάμεσα σε στρώματα παχιάς πάγου, δημιουργώντας συνθήκες που θα επέτρεπαν την ανάπτυξη ζωής.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Astrophysical Journal με τίτλο «Exoplanets beyond the Conservative Habitable Zone. I. Habitability».