Μία ομάδα από παρατηρητήριο ραδιοκυμάτων στην έρημο της Χιλής εντόπισε ένα εξαιρετικά καθαρό σήμα χαμηλής συχνότητας, που δεν ακολουθούσε τις συνήθεις φυσικές επιδράσεις από την κοσμική επέκταση και τη διασπορά.

Το σήμα ήταν σύντομο, διάρκειας 10 δευτερολέπτων, με αιχμηρά όρια και σταθερή ένταση, χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν ότι είναι ώm>νεαρό σε αντίθεση με τα συνηθισμένα, φθαρμένα σήματα που ταξιδεύουν δισεκατομμύρια έτη φωτός.

Το εύρημα προκαλεί έκπληξη στους αστροφυσικούς καθώς μοιάζει σαν να ακούν μια φωνή να επιστρέφει σχεδόν ανέπαφη μετά από ένα μεγάλο ταξίδι στο διάστημα, αντί του αναμενόμενου λασπωμένου ηχητικού αποτυπώματος.

Πολλές φορές μια μικρή λεπτομέρεια αρνείται να συμπεριφερθεί όπως υπαγορεύουν οι κανόνες. Για την ομάδα ενός ραδιοαστρονομικού παρατηρητηρίου στην έρημο της Χιλής, αυτή η στιγμή ήρθε όταν κάποια στιγμή εντόπισαν μια καθαρή, ασυνήθιστα ευδιάκριτη αιχμή στα δεδομένα χαμηλής συχνότητας. Δεν έμοιαζε με τα ασαφή, επιμηκυμένα σήματα που συνήθως φτάνουν ύστερα από ταξίδι δισεκατομμυρίων ετών φωτός.

Έμοιαζε πολύ πιο νέο. Οι αστροφυσικοί είναι εξοικειωμένοι με κοσμικά σήματα που φτάνουν αλλοιωμένα από τη διαστολή, τη σκόνη και τον χρόνο. Όμως αυτό το σήμα — μια έκρηξη διάρκειας δέκα δευτερολέπτων μέσα σε μια εκτενή έρευνα — είχε καθαρές άκρες και σταθερή ένταση. Ήταν σαν να φωνάζεις μέσα στον άνεμο και να ακούς τη φωνή σου να επιστρέφει σχεδόν αλώβητη.

Η ανακάλυψη και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Η ιστορία ξεκινά, όπως πολλές σύγχρονες ιστορίες του διαστήματος, με αλγορίθμους που κάνουν τη δύσκολη δουλειά. Ένα σύστημα μηχανικής μάθησης επεξεργαζόταν τεραμπάιτ δεδομένων, εκπαιδευόμενο να εντοπίζει αμυδρές λάμψεις που το ανθρώπινο μάτι θα παρέβλεπε. Μία από αυτές τις ακολουθίες ενεργοποίησε ειδοποίηση: πιθανό παροδικό φαινόμενο, δέκα δευτερόλεπτα, ανώμαλο προφίλ αποσύνθεσης.

Κανονικά, ένα τέτοιο εύρημα θα κατέληγε στον φάκελο «μάλλον τίποτα». Αυτή τη φορά, όμως, κάποιος το εξέτασε ξανά. Οι διασταυρώσεις με άλλα παρατηρητήρια απέκλεισαν τα συνήθη αίτια: ούτε δορυφόρος, ούτε στρατιωτικό ραντάρ, ούτε τεχνικό σφάλμα. Οι αρχειακοί χάρτες του ουρανού αποκάλυψαν έναν αμυδρό, αρχαίο γαλαξία ακριβώς στη γραμμή εκπομπής, τόσο μακρινό που το φως του ξεκίνησε όταν το σύμπαν ήταν ακόμη «έφηβο».

Το μυστήριο του σήματος

Όσο περισσότερο μελετούσαν το φαινόμενο, τόσο πιο παράξενο γινόταν. Η πτώση ενέργειας του σήματος δεν ταίριαζε με την αναμενόμενη κοσμική μετατόπιση προς το ερυθρό. Η καμπύλη εξασθένισης, που κανονικά απλώνεται και λειαίνεται με τον χρόνο, έδειχνε ασυνήθιστα απότομη — σαν το σύμπαν να είχε ξεχάσει να τη «θολώσει».

Στην αστροφυσική υπάρχει ένας άγραφος κανόνας: όσο πιο μακριά ταξιδεύει ένα σήμα, τόσο πιο αδύναμο και παραμορφωμένο πρέπει να είναι. Το διάστημα διαστέλλεται, τα σωματίδια διασκορπίζονται, και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα τεντώνονται σαν παλιό λάστιχο. Αυτή η αρχή δεν είναι απλή υπόθεση· είναι θεμελιωμένη στα μαθηματικά της κοσμολογίας, καθορίζοντας πώς εκτιμούμε αποστάσεις, ηλικίες και την ίδια τη μοίρα του σύμπαντος.

Ένα κοσμικό σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων που αρνείται να «σβήσει» όπως προβλέπουν τα μοντέλα, μοιάζει με μια χαλαρή κλωστή σε ένα προσεκτικά υφασμένο σύμπαν. Αν η αποσύνθεση του σήματος είναι πιο αργή ή η δομή του παραμένει καθαρότερη από ό,τι υπολόγιζαν οι θεωρίες, τότε ολόκληρες παραδοχές αρχίζουν να τρέμουν. Ίσως το μεσογαλαξιακό υλικό απορροφά λιγότερη ενέργεια απ’ όσο πιστεύαμε. Ίσως η γεωμετρία του χωροχρόνου να μην είναι τόσο απλή όσο δείχνουν τα εγχειρίδια.

Ή ίσως — και αυτό είναι που κρατά τους επιστήμονες ξάγρυπνους — κάποια σήματα να διαμορφώνονται ή να ενισχύονται από μηχανισμούς που ακόμη δεν έχουμε τη γλώσσα να περιγράψουμε.

Η αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο το σύμπαν «σβήνει» τα μηνύματά του

Όταν μια τέτοια ανωμαλία αψηφά δεκαετίες θεωρίας, η απάντηση δεν είναι να ξαναγραφτεί η φυσική μέσα σε μια νύχτα. Η ομάδα των ερευνητών προχώρησε μεθοδικά, αντιμετωπίζοντας το σήμα σαν τόπο εγκλήματος: καταγραφή, επανάληψη, έλεγχος κάθε οργάνου. Επανεξέτασαν δεδομένα βαθμονόμησης, δοκίμασαν τις κεραίες σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεσαν το λογισμικό στα όριά του για να δουν αν ένα ψηφιακό σφάλμα θα μπορούσε να μιμηθεί το ίδιο φαινόμενο.

Αφού το υλικό και ο κώδικας απαλλάχθηκαν από υποψίες, η προσοχή στράφηκε στον ουρανό. Προγραμματίστηκαν νέες παρατηρήσεις με μεγαλύτερα τηλεσκόπια, ικανά να παρακολουθούν το ίδιο σημείο για εβδομάδες. Ο στόχος ήταν απλός: να εντοπιστεί ένα δεύτερο παρόμοιο σήμα. Ένα μεμονωμένο φαινόμενο μπορεί να είναι τυχαίο· δύο, με παρόμοιο προφίλ αποσύνθεσης, αρχίζουν να σχηματίζουν μοτίβο.

Ωστόσο, η πραγματικότητα συχνά συγκρούεται με τις προσδοκίες. Δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστεί τηλεσκοπικός χρόνος, οι καιρικές συνθήκες χαλούν παρατηρήσεις και το σύμπαν δεν «παίζει» κατά παραγγελία. Οι πρώτες προσπάθειες δεν βρήκαν τίποτα παρόμοιο, κάτι που καθησύχασε τους σκεπτικιστές. Όμως, αναλύσεις παλαιότερων δεδομένων αποκάλυψαν υποψίες: εκρήξεις ραδιοκυμάτων, λάμψεις ακτίνων γάμμα και ουρές υπερκαινοφανών εμφάνιζαν καμπύλες αποσύνθεσης που δεν ταίριαζαν απόλυτα με τα υπάρχοντα μοντέλα.

Ήταν σαν να αντιλαμβάνεσαι ξαφνικά ότι πολλά έργα σε μια γκαλερί κρύβουν την ίδια μικρή, στραβή πινελιά που αγνοούσες επί χρόνια.

Η θεωρία, οι αμφιβολίες και τα νέα ενδεχόμενα

Σε εκείνο το σημείο, η συζήτηση μετατοπίστηκε από το «είναι αληθινό;» στο «ποια θεωρητικά κουμπιά μπορούμε ακόμη να γυρίσουμε;». Μια ομάδα επικεντρώθηκε στον κοσμικό ιστό — τη γιγάντια δομή αερίων και σκοτεινής ύλης που συνδέει τους γαλαξίες. Αν η πυκνότητά του ή η σύνθεσή του διαφέρει έστω και λίγο, τα μακρινά σήματα θα μπορούσαν να χάνουν λιγότερη ενέργεια απ’ όσο προβλέπεται. Άλλοι ερευνητές διερεύνησαν πιο ριζοσπαστικές ιδέες: εξωτικά πλάσματα πλάσματος, άγνωστα σωματίδια ή βαρυτικούς φακούς που δρουν με απρόβλεπτους τρόπους.

Η απλή αλήθεια είναι πως κανείς δεν θέλει να παραδεχθεί ότι το σύμπαν ίσως ακολουθεί κανόνες που δεν έχουμε ακόμη γράψει.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ένας ερευνητής: «Φτιάχνουμε όμορφα, καθαρά μοντέλα κι έπειτα το σύμπαν προσθέτει μουτζούρες. Δεν είναι αποτυχία — είναι πρόσκληση».

Ανάμεσα στη φαντασία και την επιστημονική επιφυλακτικότητα

Για το ευρύ κοινό, η πρώτη σκέψη είναι συχνά θεαματική: μήπως πρόκειται για εξωγήινους; Ένα κατευθυνόμενο μήνυμα που διέσχισε δισεκατομμύρια χρόνια; Η ερευνητική ομάδα γνώριζε ότι αυτά τα ερωτήματα θα τεθούν και προετοίμασε επικοινωνιακή στρατηγική με προσοχή. Αντί για εντυπωσιακή συνέντευξη Τύπου, δημοσίευσε μια τεχνική προδημοσίευση, γεμάτη εξισώσεις και επιφυλάξεις, αφήνοντας την επιστημονική κοινότητα να ελέγξει τα ευρήματα.

Ακολούθησαν εργαστήρια, διαδικτυακές συζητήσεις και εντατικοί έλεγχοι από ανεξάρτητες ομάδες. Οι επιστήμονες προειδοποιούν: όταν ένα αποτέλεσμα «αμφισβητεί παραδοχές», αυτό δεν σημαίνει ότι η φυσική καταρρέει, αλλά ότι ένα κομμάτι του παζλ δεν ταιριάζει πλέον τόσο καλά.

Κάποιοι ερευνητές αφήνουν τη φαντασία τους να περιπλανηθεί σε πιο τολμηρές υποθέσεις, ενώ άλλοι φοβούνται ότι υπερβολικός ενθουσιασμός γύρω από ένα μόνο σήμα μπορεί να βλάψει τη σοβαρότητα της έρευνας. Έτσι, σε εσωτερικά έγγραφα, οι πιθανότητες ταξινομήθηκαν: από μικρές τροποποιήσεις στη γνωστή φυσική έως εντελώς νέα φαινόμενα — και, σε ελάχιστη προτεραιότητα, την πιθανότητα τεχνητής προέλευσης.

Τι μας αποκαλύπτει το πείσμα ενός σήματος

Είτε αυτό το 10-δευτερόλεπτο σήμα αλλάξει την κοσμολογία είτε χαθεί στις «όμορφες ανωμαλίες» της επιστήμης, η σημασία του βρίσκεται αλλού: στο πώς αντιμετωπίζουμε το άγνωστο. Είναι συγκινητικό να σκέφτεται κανείς μια ομάδα ανθρώπων που αναλύει την καμπύλη αποσύνθεσης ενός ψιθύρου που ξεκίνησε πριν καν υπάρξει ο Ήλιος μας.

Το σήμα παραμένει αποθηκευμένο σε σκληρούς δίσκους και διακομιστές, ενώ γύρω του περιστρέφονται θεωρίες. Νέοι ερευνητές θα το μελετήσουν, βετεράνοι θα διαφωνήσουν ξανά για το πλάσμα και τη μετατόπιση στο ερυθρό. Κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, η αυτοπεποίθησή μας μειώνεται ελαφρώς — και αυτό είναι υγιές. Το σύμπαν δεν μας χρωστά καθαρές εξηγήσεις. Κι όμως, πού και πού, μας στέλνει μια 10-δευτερόλεπτη πρόκληση από τα βάθη του χρόνου.

Την επόμενη φορά που θα δείτε έναν τίτλο για ένα παράξενο διαστημικό σήμα, θυμηθείτε αυτό. Όχι ως απόδειξη κάποιου μεγάλου σχεδίου, αλλά ως υπενθύμιση ότι η ανθρωπότητα εξακολουθεί να μαθαίνει να ακούει — και να αναθεωρεί όσα θεωρούσε βέβαια.

Κάπου εκεί έξω, περισσότερα σήματα ταξιδεύουν ήδη προς εμάς, αψηφώντας ή επιβεβαιώνοντας τους κανόνες που νομίζαμε ότι γνωρίζουμε.