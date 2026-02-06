Το Βόρειο Σέλας απλώνει εντυπωσιακές πράσινες και μοβ «κορδέλες» φωτός στον ουρανό, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφονται και στο νότιο ημισφαίριο, καθώς αλλεπάλληλες ηλιακές εκλάμψεις αλληλεπιδρούν με το μαγνητικό πεδίο της Γης. Το θέαμα αποτυπώνει μια περίοδο έντονου «διαστημικού καιρού», προμηνύοντας ακόμη πιο εντυπωσιακές εικόνες τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Φεβρουάριος του 2026 φέρνει δύο σημαντικά αστρονομικά γεγονότα: την ηλιακή έκλειψη τύπου «δακτυλίου της φωτιάς» στις 17 Φεβρουαρίου και μια σπάνια ευθυγράμμιση έξι πλανητών, που θα κορυφωθεί στις 28 του μήνα, προσελκύοντας το ενδιαφέρον επιστημόνων και ερασιτεχνών παρατηρητών.

Νέες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν φωτεινές πράσινες ζώνες σέλαος να διατρέχουν την ατμόσφαιρα, με μια λεπτή πορτοκαλί γραμμή να διαγράφει το περίγραμμα της Γης. Όπως εξηγεί η NASA, το φαινόμενο προκαλείται όταν φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο συγκρούονται με τα αέρια της ατμόσφαιρας, καθοδηγούμενα από το γήινο μαγνητικό πεδίο. Το οξυγόνο ευθύνεται για τις πράσινες και κόκκινες αποχρώσεις, ενώ το άζωτο δημιουργεί μπλε και μοβ τόνους.

Η αυξημένη δραστηριότητα συνδέεται με την ηλιακή κηλίδα AR4366, η οποία έχει καταγράψει διαδοχικές ισχυρές εκλάμψεις, μεταξύ αυτών μία κατηγορίας X4.2 στις 4 Φεβρουαρίου και μία X8.1 την 1η Φεβρουαρίου — το ισχυρότερο ηλιακό γεγονός της χρονιάς μέχρι στιγμής. Σύμφωνα με το EarthSky, η περιοχή παρήγαγε 26 εκλάμψεις μέσα σε 24 ώρες, διατηρώντας τους ειδικούς του διαστημικού καιρού σε επιφυλακή.

Μια εκτίναξη στεμματικής μάζας που συνδέεται με τις εκλάμψεις ενδέχεται να προκαλέσει «πλαγιοκοπικό χτύπημα» στο μαγνητικό πεδίο της Γης, ενισχύοντας τις πιθανότητες γεωμαγνητικής καταιγίδας έως και τις 8 Φεβρουαρίου.

Σε εξέλιξη γεωμαγνητική καταιγίδα

Το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη γεωμαγνητική καταιγίδα, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την παρατήρηση του σέλαος. Το φαινόμενο είναι ορατό κατά τις νυχτερινές ώρες, υπό καθαρό ουρανό και σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη, με την Τασμανία και τη Βικτόρια να προσφέρουν τις καλύτερες πιθανότητες στην Αυστραλία.

Η Τασμανία θεωρείται ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για το Aurora Australis, χάρη στο νότιο γεωγραφικό της πλάτος και τη χαμηλή φωτορύπανση. Σημεία όπως το Goat Bluff, το Cradle Mountain και η Χερσόνησος Τάσμαν συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των παρατηρητών, με το ιδανικό χρονικό παράθυρο να ξεκινά περίπου 75 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου.