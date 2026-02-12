Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, και ενώ τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 12/02 αναμένεται γενικά πρόσκαιρη βελτίωση, νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 12/02 από τα δυτικά. Αιτία για αυτή την νέα αλλαγή του καιρού είναι η διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας προς την περιοχή του Αιγαίου.

Πιο αναλυτικά:

– Από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 12/02 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα σταδιακά κατά τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 12/02 και πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13/02 θα επεκταθούν ανατολικά και θα επηρεάσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

– Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων θα είναι έντονες και οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Στο Νότιο Αιγαίο (συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης) υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ανεμοστρόβιλου(-ων).

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού και ο υετός 3ώρου μεταξύ 17:00-20:00 της Πέμπτης 12/02, μεταξύ 23:00 της Πέμπτης 12/02 και 02:00 της Παρασκευής 13/02, και 05:00-08:00 της Παρασκευής 13/02.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένοι άνεμοι – Ποιες περιοχές θα χτυπηθούν

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποίησε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Η νέα ανακοίνωση, που εκδόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου 2026, διατηρεί σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά καιρικά φαινόμενα.

Όπως αναφέρεται, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο, ωστόσο οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της αναμενόμενης επιδείνωσης του καιρού από το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενισχυμένοι άνεμοι και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν διαδοχικά διάφορες περιοχές της χώρας.

Περιοχές που θα πληγούν

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου, από το απόγευμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.

β. Στην Κρήτη, από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

γ. Στις Κυκλάδες, πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή.

δ. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

ε. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα έως το απόγευμα της Παρασκευής.

στ. Στη Θράκη, πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.

Ισχυροί άνεμοι και προειδοποιήσεις

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

– Στη δυτική Ελλάδα, το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί).

– Στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων, τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί).

– Στα Κύθηρα και την Κρήτη, από το πρωί έως το απόγευμα της Παρασκευής (δυτικοί άνεμοι).