Με δέκα κατηγορουμένους να έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι έκλεισε ο κύκλος των απολογιών για τους 26 συλληφθέντες που φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε υπόθεση λαθραίων κανονικών προϊόντων.

Μετά από μαραθώνιες απολογίες τις πρώτες πρωινές ώρες οκτώ ακόμα κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ προχθές για την ίδια υπόθεση είχαν προφυλακιστεί άλλα δύο άτομα.

Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι περιλαμβάνονται και τα αδέρφια που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος με τα προσωνυμία “Πούτιν” και “Πρόεδρος”.

Κατά πληροφορίες, πάντα και τα δύο αδερφια αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, υποστήριξαν ότι είναι νόμιμοι επιχειρηματίες και είναι στοχοποιημενοι από αντίπαλα οικονομικά συμφέροντα.