Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν το βράδυ της Τρίτης (10/2) ομόφωνα την προσωρινή κράτηση για δύο κατηγορούμενους, για την υπόθεση διακίνησης λαθραίων τσιγάρων ενώ άλλοι εννέα έχουν αφεθεί ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σε ορισμένους άλλους επιβλήθηκε επιπλέον ο περιοριστικός όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης σε Α.Τ. απαγόρευση εξόδου, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και καταβολή εγγύησης.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται αύριο. Μεταξύ αυτών απολογιών είναι και οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Όλοι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει κατά περίπτωση σοβαρά κακουργήματα όπως: