Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τους αρχηγούς του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, οι οποίοι ήταν δύο αδέλφια, εκ των οποίων ο ένας είχε το ψευδώνυμο «Πρόεδρος» και ο άλλος το ψευδώνυμο «Πούτιν».

Ο αρχηγός της οργάνωσης, ένας ομογενής από το Καζακστάν γνωστός ως «Πούτιν», είχε αποκτήσει φήμη ισχύος και επιρροής. Το προσωνύμιο τού αποδόθηκε επειδή διατηρούσε μια βελούδινη καρέκλα με φωτογραφία του Ρώσου προέδρου, σύμβολο της δύναμης που ήθελε να προβάλλει. Η αντίπαλη ομάδα των τσιγάρων, με αρχηγό τον Έντικ, τον αποκαλούσε ειρωνικά «Μπαλαρίνα».

Ο «Πούτιν» είχε οργανώσει ένα εξαιρετικά δομημένο δίκτυο, που λειτουργούσε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή. Το επιχειρησιακό του κέντρο παρακολουθούσε όλο το 24ωρο κάθε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής και διακίνησης των λαθραίων προϊόντων.

Ο αδερφός του, γνωστός ως «Πρόεδρος», είχε αναπτύξει δραστηριότητα στη μεταφορά πετρελαίου. Οι δυο τους αποτελούσαν τα «κεφάλια» του κυκλώματος και επικοινωνούσαν αποκλειστικά με δύο έμπιστους συνεργάτες, ώστε να περιορίσουν κάθε πιθανότητα σύνδεσής τους με τη διακίνηση των λαθραίων τσιγάρων.

Είχαν δημιουργήσει δεκάδες εικονικές εταιρείες, όλες αλληλένδετες, με σκοπό να καλύπτουν τα ίχνη τους και να κινούνται κάτω από τα ραντάρ των αρχών. Το δίκτυο αυτό τους επέτρεπε να διατηρούν τον έλεγχο χωρίς να εκτίθενται.

Συλλήψεις και δικαστικές εκκρεμότητες

Τα δύο αδέλφια είχαν συλληφθεί το 2001 για σύσταση συμμορίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε υπόθεση που αφορούσε επίσης λαθραία τσιγάρα. Τότε, ο «Πρόεδρος» είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, όταν εντοπίστηκε στα Νέα Στύρα Ευβοίας να λειτουργεί ως προπομπός οχημάτων που μετέφεραν το παράνομο φορτίο.

Ο «Πούτιν» συνελήφθη ξανά το 2007, κατηγορούμενος για παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών και απείθεια. Το 2021 σχηματίστηκε νέα δικογραφία εις βάρος του από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών για απόπειρα εκβίασης και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, χωρίς ωστόσο να συλληφθεί, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Συνομιλίες «φωτιά» των μελών της οργάνωσης

Αποκαλυπτικές θεωρούνται οι συνομιλίες των μελών της οργάνωσης, μέσα από τις οποίες προκύπτει ο τρόπος δράσης και τα αμύθητα ποσά που αποκόμιζαν από την παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

ΜΕΛΟΣ Α: Α ΜΠΛΙΕΤ, σήμερα έχω ραντεβού με τον ΠΟΥΤΙΝ

ΜΕΛΟΣ Β: Ήτ-, τα γράμματα, τα

ΜΕΛΟΣ Α: Σήμερα έχω ραντεβού με τον ΠΟΥΤΙΝ, θα δούμε τι θα μου πει

ΜΕΛΟΣ Β: Δηλαδή;

ΜΕΛΟΣ Α: Ε να δω πως θα, πως θα συνεχίσουμε

ΜΕΛΟΣ Β: Α εντάξει

ΜΕΛΟΣ Α: Εσείς πότε, πότε τελειώνετε αυτά που κάνετε; Πως το βλέπεις; Ποια μέρα θα τελειώσεις;

ΜΕΛΟΣ Α: Έλα

ΜΕΛΟΣ Β: Ε πάμε με το μικρό

ΜΕΛΟΣ Α: Ναι αλλά ο πρόεδρος είπε με τα μικρά είναι λίγο ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί να πηγαινοερχόμαστε

ΜΕΛΟΣ Β: Είναι ΠΑΛΙΒΑ (μτφρ. ριψοκίνδυνο) εκεί ναι ε

ΜΕΛΟΣ Α: Τώρα να ριψοκινδυνεύσουμε για μισή ώρα και μια ώρα;

ΜΕΛΟΣ Β: Όχι ρε γιατί να το, (ακατάληπτο περιεχόμενο)

ΜΕΛΟΣ Α: Ε;

ΜΕΛΟΣ Β: Δεν έχουνε πρόβλημα ότι ώρα και να πάμε;

ΜΕΛΟΣ Α: Εκεί ο μουσάτος όχι, δεν έχει πρόβλημα ρε

ΜΕΛΟΣ Β: Εντάξει, οκ

ΜΕΛΟΣ Α: Εντάξει;

ΜΕΛΟΣ Β: Εντάξει

ΜΕΛΟΣ Α: ΝΤΑΒΑΪ

ΜΕΛΟΣ Β: Γεια γεια.

ΜΕΛΟΣ Α: Ε για να δω, ενενήντα εφτά (97) και δεκατέσσερα (14), εκατόν έντεκα (111) και DAV

ΜΕΛΟΣ Β: D Ναι;

ΜΕΛΟΣ Α: Δύο τριάντα δύο (232)

ΜΕΛΟΣ Β: D ξένο δύο τριάντα δύο (232), ωραία, ωραίος αυτά;

ΜΕΛΟΣ Α: Σαράντα τέσσερα (44), εκατόν έντεκα (111) και δύο τριάντα δύο (232)

ΜΕΛΟΣ Β: Ωραία άρα οχτώ (8)

ΜΕΛΟΣ Α: Αν λείπει, αν λείπει κάτι πες το μου

ΜΕΛΟΣ Β: Εφτά (7), εφτά-οχτώ (7-8) τρία ογδόντα εφτά (387)

ΜΕΛΟΣ Α: Τρία ογδόντα-, τρία ογδόντα εφτά (387)

ΜΕΛΟΣ Β: Έγινε, τα κοιτάω τώρα, ξεφορτώνουμε και σε παίρνω ότι είναι

ΜΕΛΟΣ Α: Ε έγινε ΜΠΡΟ

ΜΕΛΟΣ Β: Έλα BYE BYE

ΜΕΛΟΣ Α: Έλα γεια.

Συνομιλία για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων ταυτοπροσωπίας

ΜΕΛΟΣ Α: Θα νοικιάσω τώρα αυτό, με πήρε ο παίκτης τηλέφωνο

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι, αλλά αυτός έδωσε την κανονική του ταυτότητα ΜΠΡΑΤ όμως

ΜΕΛΟΣ Α: Εντάξει έδωσε την κανονική του ταυτότητα, μα ρώτησα σε ποιον να κάνω τη φάτσα; Να κάνω στον Μπάμπη; Σε ποιον να κάνω μια φάτσα να πηγαίνει να το παίρνει;

ΜΕΛΟΣ Β: Εγώ σου είπα κάνε μου δεν έχω πρόβλημα

ΜΕΛΟΣ Α: Ε δε θέλω ρε

Συνομιλίες για την προετοιμασία παραγγελιών τσιγάρων

ΜΕΛΟΣ Α: Έλα ΜΠΡΟ

ΜΕΛΟΣ Β: ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Α: ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Β: Θα μου πεις λίγο τα πράγματα

ΜΕΛΟΣ Α: Εννοείται, λοιπόν έχουμε και λέμε, εγώ στα λέω όλα μαζί, αν και είναι δύο (2) παραγγελίες, εγώ στα λέω όλα μαζί να τα βάλεις και θα τα ξεχωρίσω εκεί

ΜΕΛΟΣ Β: Θα τα ξεχωρίσουν τα ναυάγια;

ΜΕΛΟΣ Α: Θα τα, βέβαια

ΜΕΛΟΣ Β: Για πες μου

ΜΕΛΟΣ Α: Λοιπόν έχουμε και λέμε WIN

ΜΕΛΟΣ Β: Ναι

ΜΕΛΟΣ Α: Σαράντα τέσσερα (44)

ΜΕΛΟΣ Β: Ξένο ή ελληνικό;

ΜΕΛΟΣ Α: Ε μόνο ξένα είναι

ΜΕΛΟΣ Β: W ξένο σαράντα τέσσερα (44) ναι

ΜΕΛΟΣ Α: Γαϊδούρι

ΜΕΛΟΣ Β: Μι, Μι ξένο, Μι ξένο ναι;

ΜΕΛΟΣ Α: Όλα, είναι εκατόν έντεκα (111)

ΜΕΛΟΣ Β: Εκατόν έντεκα (111) ωραίος

ΜΕΛΟΣ Β: Ωραία, άρα στον Μπάμπη τότε

ΜΕΛΟΣ Α: Μη βάζεις το δικό σου, το, το δικό σου το κορμί στα τσουβάλια, στο ίδιο τσουβάλι

ΜΕΛΟΣ Β: Κατάλαβα, εγώ λε, εγώ λέω για να βοηθήσω ΜΠΡΑΤ

ΜΕΛΟΣ Α: Το ότι δε πήγες εσύ, ε το ότι δε πήγες εσύ δε σημαίνει ότι δε μπορούσες να στείλεις το ΧΑΜΠΟ ή το Μαυρούλη

ΜΕΛΟΣ Β: Ωραία να βγάλουμε στο ΧΑΜΠΟ

ΜΕΛΟΣ Α: Να τον πάρεις μαζί σου και να τον πεις πήγαινε εκεί μέσα να δεις, μπορείς να πάρεις με έτσι αμάξι;

ΜΕΛΟΣ Β: Του έχεις φτιάξει διαβατήριο αυτουνού;

ΜΕΛΟΣ Α: Δε του ‘χω φτιάξει τίποτα, μάλλον θα του φτιάξω