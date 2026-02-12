Καρέ καρέ έχει καταγραφεί η στιγμή που ένας 40χρονος, γνωστός στις αρχές ως «ποντικός», σπάει τη γυάλινη πόρτα ζαχαροπλαστείου στη Θεσσαλονίκη και εισβάλλει στο εσωτερικό του καταστήματος.

Σύμφωνα με αποκλειστικά πλάνα του Live News, ο άνδρας εμφανίζεται να φορά σκούφο, γυαλιά και ένα τσαντάκι χιαστί, ενώ κρατά στα χέρια του ένα κόκκινο εργαλείο. Με μία κίνηση, η πόρτα υποχωρεί και εκείνος μπαίνει μέσα, γλιστρώντας πάνω στα θρυμματισμένα γυαλιά. Μέσα σε λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα, αρπάζει ό,τι βρίσκει στο ταμείο και αποχωρεί ήρεμος, σαν να μη συνέβη τίποτα. Ο ιδιοκτήτης του ζαχαροπλαστείου ανέφερε στο Live News ότι ο ίδιος άνδρας είχε επιχειρήσει διάρρηξη και λίγες ημέρες νωρίτερα.

«Μπήκε Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα και Δευτέρα προς Τρίτη ξαναμπήκε στο κατάστημα. Σπάζοντας την τζαμαρία ήταν με την πλάτη προς την πόρτα και μάλλον με ένα μπουζί έσπασε την τζαμαρία. Μπήκε μέσα δεν πήρε την πρώτη φορά, δεν βρήκε το συρτάρι για να πάρει χρήματα, την δεύτερη φορά μπήκε πάλι με τον ίδιο τρόπο, βρήκε το συρτάρι του έπεσαν τα λεφτά κάτω, βρήκε το ένα το κινητό που είχαμε εκεί στον πάγκο και πήρε αυτό», είπε ο ιδιοκτήτης.

Δέκα διαρρήξεις σε ένα βράδυ

Η υπόθεση δεν σταματά εκεί. Όπως δείχνουν επιπλέον βίντεο-ντοκουμέντα, ο 40χρονος φέρεται να διέπραξε συνολικά δέκα διαρρήξεις μέσα σε ένα μόνο βράδυ, στοχεύοντας τόσο το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο όσο και μια καφετέρια.

Οι κάτοικοι της περιοχής τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα γρήγορο και έμπειρο, καθώς κατάφερε να παραβιάσει και κατάστημα με είδη σπιτιού χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός. «Ήρθαμε, οι γείτονες μας είπαν ότι κατά τις πέντε άκουσαν γυαλιά να σπάνε, ήταν μεγάλη μας βιτρίνα σπασμένη, η ταμειακή μας μηχανή ανοιχτή και τα χρήματα έλειπαν από μέσα. Είναι τραγικό, είναι η περιουσία σου και νομίζω που δεν έχει κανένας δικαίωμα να αγγίζει την δική σου περιουσία. Όλη τη γειτονιά την έκανε καινούργια. Ήταν το σοκ μεγάλο, ακόμη δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε», ανέφερε άλλος ιδιοκτήτης.

Η σύλληψη και η ομολογία

Το τέλος στη δράση του 40χρονου έβαλαν αστυνομικοί, λίγα λεπτά μετά από ακόμη μία διάρρηξη στην περιοχή του Χαριλάου. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε μέρος των πράξεών του, δηλώνοντας: «Αποδέχομαι ότι έκλεψα το μηχανάκι όμως όλα τα υπόλοιπα για τα οποία με κατηγορούν δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς έγινε».

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν διαρρηκτικά εργαλεία, ρούχα και χρήματα. Ο 40χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.