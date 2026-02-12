Εξιχνιάστηκε άμεσα η ανθρωποκτονία του 40χρονου άνδρα που βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης (11 Φεβρουαρίου 2026) σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, συνελήφθη ένας 37χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και κλοπή. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο ακόμη ημεδαποί, ένας 48χρονος και μία 28χρονη, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις για έκθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τον 40χρονο χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία του 48χρονου και της 28χρονης.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ερωτική αντιζηλία

Τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι πίσω από το έγκλημα υπάρχει ερωτική αντιζηλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος που συνελήφθη ήταν ερωτικός αντίζηλος του θύματος, γι αυτό ξυλοκόπησε τον 40χρονο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε. Όμως, αντί να τον βοηθήσουν, τόσο εκείνος όσο και οι άλλοι δύο που ήταν παρέα, έφυγαν και τον παράτησαν να αιμορραγεί.

Στο παράπηγμα που βρέθηκε νεκρός ήταν ακόμα ένας κοινός φίλος χρήστης αλλά και το «μήλο της έριδος», η πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν φίλη του θύματος.

Το προφίλ του 40χρονου

Ο άτυχος άνδρας έμενε τον τελευταίο καιρό σε παράπηγμα, τμήμα παλαιού εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος όπου έχουν απομείνει ορισμένα πρόχειρα κτίσματα. Στους χώρους αυτούς είχαν κατά καιρούς βρει καταφύγιο άστεγοι και χρήστες ναρκωτικών ουσιών όπως και ο 40χρονος.

Η σορός του εντοπίστηκε πάνω σε ένα αντικείμενο που θύμιζε καναπέ, μέσα στο πρόχειρο κατάλυμα, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, έφερε χτυπήματα κυρίως στην περιοχή του λαιμού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα τραύματα που θα διαπιστωθούν μετά την αφαίρεση των ρούχων και τη λεπτομερή ιατροδικαστική εξέταση. Δύο από τα τραύματα χαρακτηρίζονται ως καθοριστικά για τον θάνατό του.