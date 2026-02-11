Σοκ έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η ανθρωποκτονία 40χρονου άνδρα στα Καμίνια, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αυτοσχέδιο κατάλυμα κοντά στην παραλιακή ζώνη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι πίσω από το έγκλημα υπάρχει ερωτική αντιζηλία.

Σύμφωνα με το cretalive.gr δράστης της ανθρωποκτονίας είναι ένας 37χρονος, επίσης χρήστης ουσιών αλλά και ερωτικός αντίζηλος του θύματος, ο οποίος αφού ξυλοκόπησε τον 40χρονο στη συνέχεια τον μαχαίρωσε.

Όμως, αντί να τον βοηθήσουν, τόσο εκείνος όσο και οι άλλοι δύο που ήταν παρέα, έφυγαν και τον παράτησαν να αιμορραγεί.Ο 40χρονος θα μπορούσε ακόμα να ζει αν η παρέα του καλούσε το ΕΚΑΒ, αντί να τον άφηνε αιμόφυρτο να ψυχορραγεί αβοήθητος.

Στο παράπηγμα ήταν ακόμα ένας κοινός φίλος χρήστης αλλά και το «μήλο της έριδος», η πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν φίλη του θύματος.

Επίσης σύμφωνα με το neakriti.gr όλοι όσοι ήταν μπροστά στο περιστατικό προσήχθησαν στο Ασφάλεια Ηρακλείου, ανακρίθηκαν και υπήρξε πλήρης ομολογία από τον 37χρονο, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Το προφίλ του 40χρονου

Ο άτυχος άνδρας έμενε τον τελευταίο καιρό σε παράπηγμα, τμήμα παλαιού εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος όπου έχουν απομείνει ορισμένα πρόχειρα κτίσματα. Στους χώρους αυτούς είχαν κατά καιρούς βρει καταφύγιο άστεγοι και χρήστες ναρκωτικών ουσιών όπως και ο 40χρονος.

Η σορός του εντοπίστηκε πάνω σε ένα αντικείμενο που θύμιζε καναπέ, μέσα στο πρόχειρο κατάλυμα, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, έφερε χτυπήματα κυρίως στην περιοχή του λαιμού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα τραύματα που θα διαπιστωθούν μετά την αφαίρεση των ρούχων και τη λεπτομερή ιατροδικαστική εξέταση.

Δύο από τα τραύματα χαρακτηρίζονται ως καθοριστικά για τον θάνατό του.

Οι ενδείξεις δείχνουν ότι το έγκλημα διαπράχθηκε πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, έπειτα από καβγά που φέρεται να προηγήθηκε.

Η σορός του άνδρα βρέθηκε τυχαία την επόμενη ημέρα από άτομα που κατά διαστήματα προσέφεραν βοήθεια με είδη πρώτης ανάγκης στον 40χρονο. Στο σημείο εντοπίστηκαν εκτεταμένα ίχνη αίματος.

Στον τόπο του εγκλήματος έσπευσαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου και της Σήμανσης, οι οποίοι συνέλεξαν στοιχεία.