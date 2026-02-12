Οι κληρονόμοι δεν μπορούν να διεκδικήσουν ποσά από την τράπεζα, παρά μόνο μέσω του επιζώντος συνδικαιούχου και βάσει των εσωτερικών σχέσεων των καταθετών, αν δεν υπάρχει ο ειδικός όρος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην Απόφαση Αρείου Πάγου 381/2018.