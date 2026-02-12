Η άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση για την ασφαλιστική κατάσταση έχει πλέον μετατραπεί σε μια απλή και γρήγορη ψηφιακή διαδικασία.

Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο τις ημέρες εργασίας που δηλώνει ο εργοδότης τους, διασφαλίζοντας τα ασφαλιστικά και εργασιακά τους δικαιώματα.

Πώς γίνεται η πρόσβαση στον «Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης»

Για να συνδεθεί κάποιος στην υπηρεσία, απαιτούνται τα εξής βήματα:

Είσοδος στην Πύλη: Μετάβαση στην επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και επιλογή της υπηρεσίας «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης».

Ταυτοποίηση: Σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Επιβεβαίωση ΑΜΚΑ: Καταχώριση του ΑΜΚΑ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισόδου.

Προβολή Στοιχείων: Πρόσβαση στο προσωπικό αρχείο όπου εμφανίζεται αναλυτικά η ασφαλιστική πορεία.

Τι περιλαμβάνει ο Ατομικός Λογαριασμός

Ο λογαριασμός λειτουργεί ως μια πλήρης «ψηφιακή αποτύπωση» της επαγγελματικής διαδρομής του εργαζομένου και περιλαμβάνει:

Τις ακριβείς ημέρες ασφάλισης ανά μήνα.

Το ιστορικό εργοδοτών και επιχειρήσεων.

Τους κλάδους ασφάλισης (όπως σύνταξη και υγειονομική κάλυψη).

Τις αποδοχές επί των οποίων υπολογίστηκαν και καταβλήθηκαν εισφορές.

Η συστηματική παρακολούθηση των στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη διαπίστωση πιθανών λαθών ή παραλείψεων στις δηλώσεις των εργοδοτών.

Εναλλακτική πρόσβαση μέσω «ΑΤΛΑΣ»

Παράλληλα, διαθέσιμη παραμένει και η υπηρεσία του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ», η οποία προσφέρει επιπλέον δυνατότητα ελέγχου της ασφαλιστικής ιστορίας.

Αν και το σύστημα έχει ανασχεδιαστεί πρόσφατα, εξακολουθεί να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο συγκέντρωσης στοιχείων. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι τα δεδομένα που εμφανίζονται ενδέχεται να αφορούν συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ανάλογα με την πρόοδο της ψηφιοποίησης των παλαιών αρχείων των ασφαλιστικών ταμείων.