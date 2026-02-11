LDL χοληστερόλη και στατίνες παραμένουν στο επίκεντρο της μάχης κατά των καρδιαγγειακών παθήσεων, ωστόσο πολλοί ασθενείς εξακολουθούν να δυσκολεύονται να επιτύχουν τα επιθυμητά επίπεδα ή να ανεχθούν τις παρενέργειες των θεραπειών.

Μια νέα κλινική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine, φέρνει ελπίδες για σημαντική πρόοδο. Το πειραματικό χάπι ενλισιτίδη (enlicitide) έδειξε ότι μπορεί να μειώσει την LDL χοληστερόλη έως και 60% στους συμμετέχοντες, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα κατηγορία θεραπειών.

Η «κακή» χοληστερόλη και οι κίνδυνοι

Η LDL, γνωστή και ως «κακή» χοληστερόλη, συμβάλλει στη δημιουργία αθηροσκλήρωσης, όταν συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αγγείων. Η διαδικασία αυτή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

«Λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο πετυχαίνουν σήμερα τους στόχους για την LDL χοληστερόλη», ανέφερε η επικεφαλής της μελέτης Ann Marie Navar από το UT Southwestern Medical Center. Όπως εξήγησε, μια αποτελεσματική από του στόματος θεραπεία θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την πρόληψη καρδιακών επεισοδίων σε πληθυσμιακό επίπεδο.

Η ανάγκη για νέες θεραπείες

Περίπου το 39% των ενηλίκων παγκοσμίως παρουσιάζει αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης. Οι στατίνες παραμένουν η βασική θεραπευτική επιλογή, όμως σε αρκετούς ασθενείς δεν επαρκούν, ακόμη και στις μέγιστες δόσεις. Για αυτούς, απαιτούνται πρόσθετες λύσεις.

Στην Ευρώπη, σχεδόν το ένα τρίτο των θανάτων και σοβαρών επιπλοκών που σχετίζονται με καρδιαγγειακά νοσήματα αποδίδεται στη μη ελεγχόμενη χοληστερόλη, η οποία επηρεάζει περισσότερους από τους μισούς ενήλικες.

Η κλινική μελέτη

Η μελέτη περιέλαβε περίπου 3.000 ασθενείς με αθηροσκλήρωση ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής της. Τα δύο τρίτα έλαβαν το νέο φάρμακο και το υπόλοιπο ένα τρίτο εικονικό φάρμακο (placebo).

Μετά από 24 εβδομάδες, όσοι έλαβαν το enlicitid παρουσίασαν μείωση της LDL χοληστερόλης κατά περίπου 60% σε σύγκριση με την ομάδα του placebo. Παράλληλα, μειώθηκαν και άλλα λιπίδια που σχετίζονται με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, όπως η μη-HDL χοληστερόλη, η απολιποπρωτεΐνη Β και η λιποπρωτεΐνη-α.

Τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης ενός έτους, γεγονός που ενισχύει τη σημασία των ευρημάτων.

Επόμενα βήματα και προοπτικές

«Αυτές οι μειώσεις στην LDL χοληστερόλη είναι οι μεγαλύτερες που έχουμε επιτύχει ποτέ με από του στόματος φάρμακο από την ανάπτυξη των στατινών», τόνισε η Δρ. Navar.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτούνται μακροχρόνιες μελέτες για να διαπιστωθεί αν το φάρμακο μειώνει και τα καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει ήδη χορηγήσει στο enlicitid ειδικό καθεστώς προτεραιότητας, επιταχύνοντας τη διαδικασία έγκρισής του.