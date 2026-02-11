Το φιλί: Μια τρυφερή συνήθεια με αιώνια ιστορία. Η έκφραση συναισθημάτων μέσω του φιλιού ξεκινά πολύ πίσω στον χρόνο. Ανθρωπολόγοι υποστηρίζουν ότι προέκυψε από την προσπάθεια των ανθρώπων της προϊστορικής εποχής να μυρίσουν ο ένας τον άλλον, αντλώντας πληροφορίες για την υγεία και τη διάθεση του άλλου. Όπως λέει ο ανθρωπολόγος Βον Μπράιαντ από το Πανεπιστήμιο Τέξας Α&Μ: «Σε κάποιο σημείο, η κίνηση γλίστρησε στα χείλη και κρίθηκε ότι ήταν πολύ πιο ευχάριστη».

Η προέλευση του φιλιού

Η λέξη «φιλί» προέρχεται από το μεσαιωνικό «το φειλείν», που σχετίζεται με το ρήμα «φιλώ» και ίσως έχει ρίζες στο ινδοευρωπαϊκό b(e)eit, που σημαίνει «κοντά». Αρχικά, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την όσφρηση για να εκτιμήσουν την υγεία και την κοινωνική θέση του άλλου, τρίβοντας τη μύτη τους στο πρόσωπο του συνομιλητή. Σταδιακά, η κίνηση αυτή μεταφέρθηκε στα χείλη, δημιουργώντας το φιλί ως κοινωνικό και τρυφερό χαιρετισμό.

Οι πρώτες καταγραφές φιλιών εντοπίζονται στην Ελλάδα, την Ασσυρία και την Ινδία, ενώ στην αρχαία Αίγυπτο η πράξη ήταν άγνωστη. Στην Ευρώπη, ο Μέγας Αλέξανδρος φέρεται να συνέβαλε στη διάδοσή του, ενώ οι Ρωμαίοι το ονόμαζαν «Savium» — πρόγονο του σημερινού γαλλικού φιλιού. Στη Βίβλο το φιλί αναφέρεται εννέα φορές, και αρκετοί Πάπες προσπάθησαν να το απαγορεύσουν. Στην Ιαπωνία, το φιλί θεωρούνταν προσβλητικό μέχρι τον 19ο αιώνα, και ακόμα και γλυπτά ή σκηνές φιλιών σε ταινίες αποσιωπούνταν ή κρύβονταν.

Οφέλη για τον οργανισμό

Τα φιλιά απελευθερώνουν νευροδιαβιβαστές παρόμοιους με εκείνους που ενεργοποιούνται κατά τη σωματική άσκηση, αυξάνοντας τον καρδιακό ρυθμό και κάνοντας την αναπνοή πιο βαθιά. Ένα φιλί ενός λεπτού μπορεί να «καίει» περίπου 26 θερμίδες. Επιπλέον, οι φερομόνες που απελευθερώνονται μειώνουν το στρες και επηρεάζουν θετικά την ψυχολογία μας.

Φιλιά και curiosities

Μια ζωή φιλιά: Ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει περίπου 336 ώρες της ζωής του φιλιώντας.

Το πρώτο φιλί: Το πρώτο φιλί, ακόμη και πριν τα 14, αφήνει έντονη ανάμνηση.

Υγιή δόντια: Τα φιλιά αυξάνουν την παραγωγή σάλιου, βοηθώντας στον καθαρισμό των δοντιών.

Φιλιά και χρώματα: Φιλώντας άτομα με ίδιο χρώμα μαλλιών μπορεί το φιλί να είναι πιο παθιασμένο.

Βραδινά φιλιά: Ο εγκέφαλος διαθέτει νευρώνες που εντοπίζουν τα χείλη του άλλου ακόμα και στο σκοτάδι.

Απαγορευμένα φιλιά

Σε μερικές αμερικανικές πολιτείες ισχύουν παράδοξοι νόμοι:

Στην Indiana απαγορεύεται σε άνδρες με μουστάκι να φιλούν τακτικά άλλους.

Στο Hartford, Connecticut, απαγορεύεται στους άνδρες να φιλούν δημόσια τις συζύγους τους την Κυριακή.

Στο Logan County, οι άνδρες δεν μπορούν να φιλήσουν μια γυναίκα όταν κοιμάται.

Μικρές συνήθειες

Έρευνα του Onur Guentuerkuen στο Ruhr-University του Bochum έδειξε ότι τα δύο τρίτα των ανθρώπων γέρνουν το κεφάλι τους προς τα δεξιά όταν φιλιούνται.