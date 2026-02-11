Εγκρίθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής τα δύο πρωτόκολλα συνεργασίας Ελλάδας-Αιγύπτου στον τομέα της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Υπέρ της κύρωσης των πρωτοκόλλων συνεργασίας τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. «Παρών» δήλωσαν Ελληνική Λύση και «Νίκη».

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης είπε ότι πρόκειται για μια στρατιωτική εκπαιδευτική συνεργασία, με στρατηγικό αποτύπωμα, από την οποία μόνο να κερδίσουν έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Σημείωσε δε, ότι θα πρέπει τα κόμματα να αναλογιστούν και το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμά τους, για την ασφάλεια και τη διεθνή θέση της χώρας. «Η κύρωση των πρωτοκόλλων με την Αίγυπτο υπηρετεί την οικοδόμηση ενός πλέγματος ασφάλειας, συνεργασίας και σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και πέρα από αυτή. Η Ελλάδα αναβαθμίζει τον ρόλο της, ως πάροχος στρατιωτικής εκπαίδευσης, και ναι, αισθάνομαι τον εαυτό μου υπερήφανο, όταν Αιγύπτιοι στρατιωτικοί προσπαθούν να μάθουν ελληνικά, έχουν σχέση και όσμωση πνευματική, επιχειρησιακή, στρατιωτική, εκπαιδευτική με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και μάλιστα πολύ περισσότερο όταν οι άνθρωποι αυτοί μπορεί αύριο να καταγάγουν υψηλές θέσεις στη στρατιωτική ιεραρχία της Αιγύπτου», είπε ο κ. Δαβάκης

Ο υφυπουργός, απαντώντας σε ανησυχίες που διατυπώθηκαν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, είπε ότι υπάρχουν ρητές πρόνοιες και στα δύο πρωτόκολλα για τη διασφάλιση των πληροφοριών.

Αναφερόμενος στις τρέχουσες σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου, ο κ. Δαβάκης σημείωσε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν είναι συγκυριακή, υπάρχουν κοινά συμφέροντα που εδράζονται στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και κορωνίδα αυτής της διμερούς συνεργασίας είναι η υπογραφή, το 2020, της οριοθέτησης ΑΟΖ, μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, «συμφωνία που αποτελεί μια στρατηγική επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του τότε υπουργού Εξωτερικών και νυν υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, η οποία είναι πρότυπο εφαρμογής του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, με την οποία αποδομούνται αυθαίρετες και νομικά ανυπόστατες θεωρίες περί θαλασσίων ζωνών».

Η βαθιά στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, είπε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, οικοδομείται και πάνω στα ετήσια προγράμματα στρατιωτικής συνεργασίας τα οποία έχουν πολύ καλό βαθμό υλοποίησης.

Με τη σειρά που έλαβαν τον λόγο, η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά είπε ότι τα δύο πρωτόκολλα αγνοούν το καθεστώς στην Αίγυπτο, το οποίο έχει εξελιχθεί σε απολυταρχία που καταπατά δικαιώματα με τη βία των όπλων και πρόσθεσε ότι το κόμμα της καταψηφίζει τα δύο πρωτόκολλα. «Μια χώρα με 60.000 πολιτικούς κρατούμενους και μια οικονομία που πνίγεται και μια κοινωνία που βράζει κάτω από τη μπότα του στρατού, θέλετε να τη θεωρήσουμε σταθερή;» είπε η κ. Κεφαλά και αναρωτήθηκε τι θα γίνει, με τις στρατηγικές συμφωνίες, αν αύριο η Αίγυπτος τυλιχθεί στις φλόγες μιας νέας εξέγερσης, γιατί η Αίγυπτος είναι ένας επισφαλής εταίρος.

Ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Τάσος Οικονομόπουλος, είπε ότι τα δύο πρωτόκολλα είναι μέρος ευρύτερου στρατηγικού πλαισίου και εντάσσονται στη λεγόμενη στρατιωτική διπλωματία που δημιουργούν δίκτυα εκπαίδευσης και επιρροής, ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα και μπορεί να λειτουργήσουν θετικά εφόσον υπηρετούν συγκεκριμένο εθνικό στόχο. Ο βουλευτής επισήμανε ότι παράλληλα όμως, Τουρκία και Αίγυπτος έχουν αναβαθμίσει τη συνεργασία τους σε στρατηγικό επίπεδο, παρά το ιστορικό τους παρελθόν, γεγονός που δείχνει ότι παλαιές αντιπαραθέσεις μετασχηματίζονται σε νέα σχήματα συνεργασίας. Ο βουλευτής της «Νίκης» υπογράμμισε εξάλλου ότι πρόσφατες ενέργειες που αφορούν στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά δεν μπορεί να αγνοηθούν.

«Βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα μια επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με την Αίγυπτο», σχολίασε και ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος για να υπογραμμίσει τη σημασία «να βλέπουμε τα πράγματα και υπό το πρίσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και να προβλέπουμε τέτοιες εξελίξεις». Ο βουλευτής ανέφερε ότι η Ελληνική Λύση πιστεύει στην ενεργή στρατιωτική διπλωματία με χώρες με τις οποίες έχουμε κοινά συμφέροντα και με τις οποίες οφείλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και η Αίγυπτος είναι από αυτές τις χώρες.

Ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Θοδωρής Δρίτσας αναφέρθηκε στη σημερινή κατάσταση στην Αίγυπτο για να σημειώσει ότι «σήμερα που έχουμε block πολεμοκάπηλων και πολεμοχαρών δυνάμεων για να καταργηθούν και τα υπολείμματα ακόμα ανεξαρτησίας, ελευθερίας στους λαούς της περιοχής», απαιτείται μεγάλη προσοχή για τέτοιες συνεργασίες και μάλιστα στον τομέα της άμυνας.

«Οι σχέσεις που αναπτύσσει η Ελλάδα με την Αίγυπτο συνδέονται άμεσα με το ενδιαφέρον που δείχνουν οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και τους άφθονους πλουτοπαραγωγικούς πόρους που διαθέτουν. Συγκεντρώνουν μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις με τεράστια ισχύ πυρός, ελέγχουν καθεστώτα, αναζωπυρώνουν θρησκευτικές και εθνολογικές διαφορές προκειμένου να επιβληθούν», ανέφερε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογλου ανέφερε ότι είναι κατανοητοί οι λόγοι που η Ελλάδα πρέπει να έχει μια στενότερη συνεργασία με την Αίγυπτο αλλά αναρωτήθηκε τι προσδοκά η ελληνική κυβέρνηση σε αμυντικό επίπεδο. «Δεν είμαστε αντίθετοι στη συνεργασία και μάλιστα με την Αίγυπτο που αποτελεί παραδοσιακά φίλη χώρα και στρατηγικό εταίρο. Αλλά πρέπει να βλέπουμε και τις λεπτομέρειες», είπε ο βουλευτής και αναφέρθηκε στα ζητήματα που ανέκυψαν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά.

Θετική χαρακτήρισε τη συμφωνία ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, «θετική και επί της ουσίας αλλά και γιατί η συνεργασία της Ελλάδας με την Αίγυπτο είναι διαχρονική και βασίζεται σε κοινές αντιλήψεις σταθερότητας, ασφάλειας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, σε ένα περιβάλλον που βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία αναδιάταξης ισορροπιών», που «συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης και αβεβαιότητας, που μάλιστα έχει επίδραση στα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και μάλιστα σε μια περίοδο που η Τουρκία επιδιώκει μεθοδικά την ανάδειξή της σε περιφερειακή δύναμη, προβάλλοντας στρατιωτική ισχύ, διπλωματική κινητικότητα και ρητορική που αμφισβητεί ευθέως θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου». Ο κ. Κατρίνης αναφέρθηκε και στη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας σημειώνοντας ότι ο διάλογος δεν μπορεί να αποτελεί εργαλείο διολίσθησης σε παζάρι κυριαρχίας ούτε να εντάσσεται σε μια λογική συνολικής πολιτικής διαπραγμάτευσης, όπως επιχειρεί να τον παρουσιάσει η τουρκική πλευρά.

Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης είπε ότι τα δύο πρωτόκολλα αποτελούν κρίκους μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής και εντάσσονται σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που μεταβάλλεται με ταχύτητα και ένταση. «Η εξωτερική πολιτική μιάς χώρας δεν είναι θεωρητική άσκηση, είναι πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορία της, απέναντι στους πολίτες της και απέναντι στις επόμενες γενιές», είπε ο κ. Κατσανιώτης και τόνισε ότι εκπαίδευση στη στρατιωτική γλώσσα σημαίνει εμπιστοσύνη, κοινή αντίληψη απειλών, επιχειρησιακή σύγκλιση και τελικά κοινό βηματισμό. «Η Ελλάδα και η Αίγυπτος δεν έχουν πια μια απλή διμερή σχέση. Έχουν μια στρατηγική σχέση βάθους, μια σχέση που διαμορφώνει ισορροπίες, επηρεάζει περιφερειακές εξελίξεις και ενισχύει τη θέση της χώρας απέναντι σε προκλήσεις και αναθεωρητικές συμπεριφορές», είπε ο εισηγητής της ΝΔ. Ο βουλευτής ανέφερε επίσης ότι η Αίγυπτος αποτελεί σταθερό πυλώνα στη Β. Αφρική και κρίσιμο συνομιλητή για ζητήματα που εκτείνονται από τη Λιβύη έως την Ερυθρά Θάλασσα και την ανατολική Μεσόγειο ενώ η Ελλάδα έχει επιλέξει μια εξωτερική πολιτική που εδράζεται στη σταθερότητα, στο διεθνές δίκαιο και στη δημιουργία πραγματικών συμμαχιών.