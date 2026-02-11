Ένα επίσημο δείπνο με πλούσιο και ιδιαίτερα επιμελημένο μενού παραθέτει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ελληνικής αντιπροσωπείας, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και, σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα, το μενού είχε έντονο άρωμα από την πολίτικη κουζίνα, αποτυπώνοντας τη διάθεση φιλοξενίας που υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το μενού του δείπνου

Ορεκτικά:

Αγκινάρες με σάλτσα κάρυ, Τσι Κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί και βούτυρο.

Μελιτζάνες μπαϊλντί και λαχανοντολμάδες με κάστανα.

Πιρουχί με βούτυρο, τυρί Kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου.

Σαλάτα του Κήπου με γλιστρίδα και ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι.

Κυρίως πιάτα:

Μοσχαρίσια στηθοπλευρά συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα, καθώς και σπαράγγια στη σχάρα.

Ούρφα κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια.

Επιδόρπια:

Παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά, συνοδευόμενο από φρούτα εποχής.

Ποικιλία τουρκικών γλυκών, όπως μπακλαβάς με καρύδια, φυστικοσαρμάδες και μουχαλεμπί Τσεσμέ με μαστίχα.

Το δείπνο ολοκληρώθηκε με τσάι και καφέ.