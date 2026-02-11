Με αφορμή την Τσικνοπέμπτη και το έντονο πρόβλημα της ακρίβειας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρθηκε με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Όπως σημείωσε, «Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει γίνει είδος πολυτελείας» η παραδοσιακή γιορτή.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε ότι οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, υπογραμμίζοντας πως σε σχέση με το 2019 πολλά είδη κρέατος έχουν διπλασιαστεί, ενώ ακόμη και από πέρυσι καταγράφεται αύξηση της τάξης του 30%.

Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει στη Βουλή σχέδιο νόμου για τον έλεγχο της αγοράς και την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας, καθώς και πρόταση για αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα για τουλάχιστον έξι μήνες. Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει υποβάλει Επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Μητσοτάκη, ζητώντας του να απαντήσει γιατί δεν λαμβάνει μέτρα κατά της ακρίβειας.

«Απ’ ό,τι φαίνεται φοβάται να έρθει να απαντήσει», πρόσθεσε, εκφράζοντας ωστόσο αισιοδοξία πως «είναι στο χέρι μας αυτή η Τσικνοπέμπτη να είναι η τελευταία της κυβέρνησης Μητσοτάκη». Καταλήγοντας, τόνισε ότι όταν αλλάξει η κυβέρνηση, «όλη η Ελλάδα θα έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάσει».

Καλή Τσικνοπέμπτη!