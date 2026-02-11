Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο δημοφιλής ηθοποιός James Van Der Beek, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Ο Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές Dawson’s Creek – που προβλήθηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Νεανικές ανησυχίες» – και Varsity Blues, έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει με αξιοπρέπεια τη μάχη του με την ασθένεια.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σύζυγός του, Kimberly Van Der Beek. Όπως έγραψε στο Instagram: «Ο αγαπημένος μας James David Van Der Beek πέθανε ήρεμα σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες μέρες του με θάρρος, πίστη και χάρη… Προς το παρόν ζητάμε ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδερφό και φίλο.»

Η μάχη με τον καρκίνο

Ο Van Der Beek είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του τον Νοέμβριο του 2024, σε συνέντευξή του στο περιοδικό People. Τότε είχε δηλώσει: «Έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αντιμετωπίζω ιδιωτικά αυτή τη διάγνωση και λαμβάνω μέτρα για να την επιλύσω, με την υποστήριξη της απίστευτης οικογένειάς μου. Υπάρχει λόγος αισιοδοξίας και νιώθω καλά».

Η ασθένεια εντοπίστηκε έπειτα από κολονοσκόπηση ρουτίνας τον Αύγουστο του 2023. Όπως είχε αφηγηθεί στο ίδιο περιοδικό, μια απλή αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου τον οδήγησε τελικά στον γιατρό, όπου έγινε η διάγνωση. «Ήταν απλώς μια αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου… Και καθώς έβγαινα από την αναισθησία, ο γαστρεντερολόγος είπε – με τον πιο ευχάριστο τρόπο του – ότι είναι καρκίνος», είχε αναφέρει.

Η είδηση τον συγκλόνισε. «Το να το λες στους ανθρώπους απαιτούσε πολλή ενέργεια… Ήμουν πάροχος, πατέρας, και το να πρέπει να το πω στους δικούς μου ήταν πραγματικά δύσκολο», είχε εξομολογηθεί. Παράλληλα, είχε μιλήσει για τη στήριξη που έλαβε από τους φίλους και την οικογένειά του, λέγοντας πως «ο τρόπος που εμφανίζονταν οι φίλοι ήταν μια τόσο όμορφη εμπειρία».

Η οικογένεια και η τελευταία του συνέντευξη

Ο James Van Der Beek είχε αποκτήσει έξι παιδιά με τη σύζυγό του – τις Olivia, Annabel, Emilia και Gwendolyn, και τους Joshua και Jeremiah. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε εκφράσει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για την οικογένειά του, λέγοντας: «Ήμουν πραγματικά τόσο ευλογημένος με τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Έχω πολλά να ζήσω και είναι μια όμορφη ζωή».

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, σε συνέντευξη με τον Craig Melvin στην εκπομπή Today. Εκεί είχε δηλώσει: «Ήταν το μακρύτερο ταξίδι που νόμιζα ποτέ. Απαιτούσε περισσότερη υπομονή, πειθαρχία και δύναμη απ’ ό,τι ήξερα ότι είχα. Νιώθω καλά».

Το αντίο στους θαυμαστές

Λίγους μήνες νωρίτερα, ο ηθοποιός δεν είχε μπορέσει να παραστεί στο reunion του καστ του Dawson’s Creek λόγω ασθένειας, ωστόσο εμφανίστηκε μέσω βίντεο με ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους θαυμαστές του. «Θέλω να σταθώ σε αυτή τη σκηνή και να ευχαριστήσω κάθε άτομο που είναι εδώ απόψε… Είστε οι καλύτεροι φανς στον κόσμο», είχε πει.