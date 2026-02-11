Κλειστό για τουλάχιστον τρεις μήνες θα παραμείνει το ρεύμα της Ιόνιας Οδού προς το Αντίρριο, στο τμήμα από την Άρτα έως την Αμφιλοχία, μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στη Συκούλα. Παράλληλα, εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες είκοσι ημέρες θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς τα Ιωάννινα, το οποίο επίσης παραμένει κλειστό.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό έγινε γνωστό κατά τη συνάντηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Κεφάλα, Γιώργου Αμυρά, Βασίλη Γιόγιακα και Γιώργου Στύλιου με τον Υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα. Στη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την κατολίσθηση και τις επιπτώσεις της στην κυκλοφορία.

Από την πλευρά του Υπουργού τονίστηκε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια των οδηγών. Οι υπηρεσίες του υπουργείου εργάζονται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση, με στόχο να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ταλαιπωρία των πολιτών.

Ζητήματα και στην Εγνατία Οδό

Κατά τη συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα της Εγνατίας Οδού, όπου η κυκλοφοριακή ρύθμιση έχει περιορίσει τη διέλευση σε μία μόνο λωρίδα. Ο Υπουργός αναγνώρισε τα προβλήματα που προκαλεί η κατάσταση αυτή, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα επίλυσής τους.

Οι τρεις βουλευτές –των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας– θα πραγματοποιήσουν την Τετάρτη νέα σύσκεψη με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι σωματείων βυτιοφόρων και βαρέων οχημάτων, με αποκλειστικό αντικείμενο την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό.

Ενημέρωση για τα έργα υποδομής

Όπως ανέφεραν οι βουλευτές σε κοινή ανάρτησή τους, στη συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών έγινε επίσης ενημέρωση για την πορεία του έργου Γιάννενα–Κακαβιά, το οποίο εξελίσσεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, συζητήθηκε και η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, η οποία αναμένεται έως το καλοκαίρι.