Ένα ρήγμα 200 μέτρων έχει κόψει στα δύο πλαγιά στην Ιόνια Οδό, με τη γη να κρέμεται πλέον από μία κλωστή.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολίσθηση, μαλακώνοντας το έδαφος και προκαλώντας υποχώρηση τεράστιων όγκων χώματος που κατέληξαν στον δρόμο, σπάζοντας προστατευτικά πλέγματα και μπάρες.

Η διέλευση των οχημάτων γίνεται μέσω των κόμβων της Άρτας και της Αμφιλοχίας.

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς ένα τεράστιο ρήγμα μήκους περίπου 200 μέτρων έχει κόψει στα δύο μια ολόκληρη πλαγιά. Η εικόνα που κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews δείχνει το έδαφος να κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών μαλάκωσαν το έδαφος, προκαλώντας την κατολίσθηση. Μεγάλοι όγκοι χώματος υποχώρησαν, σπάζοντας τα προστατευτικά πλέγματα και παρασύροντας τις μπάρες ασφαλείας, οι οποίες κατέληξαν πάνω στο οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στο 127ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ύψος της Συκούλας, καθώς το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Η διέλευση διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Τα οχήματα που κινούνται προς Αντίρριο εξέρχονται από τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο της Άρτας, ενώ εκείνα που κατευθύνονται προς Άρτα βγαίνουν στον κόμβο της Αμφιλοχίας και συνεχίζουν μέσω της παλαιάς διαδρομής.

Η ανακοίνωση της Ιονίας Οδού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από αύριο Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:00, θα ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αβγού έως και τον Α/Κ Εγνατίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Οι οδηγοί με προορισμό τα Ιωάννινα, θα εξέρχονται στον Α/Κ Αβγού και θα οδηγούνται μέσω της εθνικής οδού Άρτας-Ιωαννίνων.

Σημειώνεται ότι, λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Τερόβου (προς Ιωάννινα).

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Νέα επιδείνωση του καιρού

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για νέα μεταβολή του καιρού. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι «έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες», οι οποίες θα επηρεάσουν τη χώρα μέσα στην εβδομάδα.

Όπως εξηγεί, «προς το παρόν η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογη». Και οι δύο ατμοσφαιρικές μεταβολές δεν θα συνοδευτούν από ψύχος, καθώς οι νοτιάδες θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες και αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα.