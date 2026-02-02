Κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Ιόνια Οδό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα από την Άρτα έως την Αμφιλοχία.

Σε ανακοίνωση της Νέας Οδού αναφέρει ότι: η κατολίσθηση σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού στο ύψος της Συκούλας, στα όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Η αστυνομία σταματά στον κόμβο Αγγελή τους οδηγούς που κινούνται από Ιωάννινα προς Αντίρριο και τους οδηγεί στην παλιά Εθνική Οδό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Οδού

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ. , ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.