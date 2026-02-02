Το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε τη χώρα υποχωρεί σταδιακά, με προσωρινή βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται την Τετάρτη, με έντονες βροχές και χιόνια στα βουνά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε τη χώρα τις τελευταίες ώρες υποχωρεί σταδιακά, με τον καιρό να παρουσιάζει προσωρινή βελτίωση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέσα στην Τετάρτη αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στη χώρα μας. Ο ήπιος καιρός θα παραμείνει μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως ανέφερε στην πρόγνωσή του ο κ. Μαρουσάκης, «όταν θα μας χτυπήσει την πόρτα μια νέα κακοκαιρία, που θα έρθει και πάλι από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης».

Ωστόσο, η νέα κακοκαιρία αναμένεται με αρκετές βροχές και χιόνια στα βουνά, ενώ θερμοκρασιακά δεν αναμένονται αξιόλογες διακυμάνσεις. «Θα είμαστε κοντά στους 14 με 16 βαθμούς. Θα φυσάει αρκετά γιατί ο άνεμος στρέφεται και πάλι σε νότιο και θα φτάσουμε πάλι τα επίπεδα θυέλλης».

«Αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί την Πέμπτη στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα», επισήμανε ο κ. Μαρουσάκης και πρόσθεσε: «Μιλάμε και πάλι για ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα περάσει σχετικά γρήγορα από τη χώρα μας, θα αφήσει όμως μεγάλο όγκο νερού, κυρίως στη δυτική, βορειοδυτική χώρα και στο τελείωμά του προς τα νησιά του ανατολικού, νοτιοανατολικού Αιγαίου με ένα γρήγορο πέρασμα από τις περισσότερες περιοχές». ανέφερε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα (2/2/26)

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

Μεγάλες καταστροφές και απόγνωση στον Αγιόκαμπο Λάρισας

Δρόμοι και θάλασσα έγιναν ένα στον Αγίοκαμπο της Λάρισας. Το νερό «μπήκε» σε σπίτια και καταστήματα, παρέσυρε ό,τι βρήκε στο πέρασμά του και τα ξέβρασε στη θάλασσα.

Τα φερτά υλικά σκέπασαν την ακτογραμμή και η θάλασσα βγήκε στη στεριά.

Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι καθώς είναι η τρίτη φορά που καταστρέφονται οι περιουσίες τους.

«Με πιάνουν τα κλάματα, όλα είναι κατεστραμμένα, τα πάντα, όλα», λέει στο MEGΑ, κάτοικος της περιοχής.

Μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών στον Δήμο Αγιάς έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Χιονισμένο σκηνικό και κλειστά σχολεία

Στη Θράκη σήμερα Δευτέρα (2/2) τα σχολεία θα είναι κλειστά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε αρκετές περιοχές.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία του δήμου Μύκης στην Ξάνθη. Παράλληλα, στο Νευροκόπι, έπειτα από απόφαση του δημάρχου και σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και του παγετού, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας, με τη μαθησιακή διαδικασία να συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης. Κλειστά και τα σχολεία της Οργάνης Ροδόπης.

Επιπλέον, κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα και τα σχολεία στους οικισμούς Μεγάλο Δέρειο, Ρούσσα, Σιδηροχώρι και Σιδηρώ, που υπάγονται στον Δήμο Σουφλίου.