Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση στο 127ο χιλιόμετρο, μετά το Κομπότι Άρτας, στη θέση Συκούλα.

Ένας τεράστιος όγκος χωμάτων, φερτών υλικών, μπάζων και πετρών κατέληξε στο οδόστρωμα, καταστρέφοντας προστατευτικά πλέγματα και μπάρες. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, γεωλόγοι και μηχανικοί της Ιόνιας Οδού πραγματοποιούν μετρήσεις και συλλέγουν δεδομένα από το ρήγμα μήκους περίπου 200 μέτρων, που προκλήθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Αύριο αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης και την οριοθέτηση των σημείων όπου θα επιχειρήσουν τα σκαπτικά μηχανήματα.

Ανησυχία για νέα επιδείνωση του καιρού

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόβλεψη της ΕΜΥ για επιδείνωση των καιρικών φαινομένων από το απόγευμα της Τετάρτης, με καταιγίδες να αναμένονται στην ευρύτερη περιοχή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα απαιτηθούν αρκετές ημέρες για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Μέχρι τότε, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, από Αμφιλοχία προς Άρτα.