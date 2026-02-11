Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες γύρω από την πολύκροτη υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστή έναν 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος από το βράδυ της Τρίτης (10/2) κρατείται στις φυλακές Κορίνθου.

Μετά από πολύωρη απολογία διάρκειας οκτώ ωρών, ο ανώτερος αξιωματικός κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαρροή κρίσιμων πληροφοριών εθνικής σημασίας προς την Κίνα.

Κατά την απολογία του φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ενεπλάκη «χωρίς πρόθεση και χωρίς πλήρη επίγνωση» σε μια υπόθεση που, όπως ισχυρίστηκε, έλαβε επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη τροπή. Δήλωσε μεταμέλεια, ζητώντας συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά του, ενώ εμφανίστηκε πρόθυμος να συνεργαστεί με τις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο συνήγορός του, Βασίλης Χειρδάρης, ανέφερε ότι η προφυλάκιση αποτέλεσε επιθυμία του ίδιου του κατηγορούμενου, προκειμένου να κριθεί από την ελληνική Δικαιοσύνη. Όπως τόνισε, ο εντολέας του βρέθηκε σε εξαιρετικά πιεστικές και επικίνδυνες συνθήκες, τις οποίες δεν μπορούσε να διαχειριστεί.

Πώς ενεπλάκη – Τα τρία στελέχη

Σύμφωνα με πληροφορίες τηγς ΕΡΤ, η αρχή της υπόθεσης εντοπίζεται στο LinkedIn, όπου ο σμήναρχος είχε δημοσιεύσει αναλυτικό βιογραφικό. Μέσω της πλατφόρμας φέρεται να τον προσέγγισε άτομο που συστήθηκε ως «Στίβεν», εκπρόσωπος τεχνολογικής εταιρείας. Η αρχική συνεργασία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, περιοριζόταν σε εκπόνηση μελετών για ιστοσελίδα-βιτρίνα. Ωστόσο, η κατάσταση φέρεται να άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια ιδιωτικού ταξιδιού του στο Πεκίνο, για το οποίο είχε λάβει υπηρεσιακή άδεια.

Ο δεύτερος συνήγορός του, Παναγιώτης Ρίζος, υποστήριξε ότι στην Κίνα ο 54χρονος δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και την ασφάλεια της οικογένειάς του. Εκεί συναντήθηκε με τρία στελέχη της εταιρείας, τα στοιχεία των οποίων παρέδωσε στις ελληνικές αρχές. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα πρόσωπα αυτά να συνδέονται με κινεζικές υπηρεσίες και να επιδίωκαν να αξιολογήσουν το εύρος των γνώσεών του.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κίνητρο του αξιωματικού φέρεται να ήταν τόσο η επαγγελματική αναγνώριση όσο και το οικονομικό όφελος. Τα ποσά που φέρεται να λάμβανε μέσω ψηφιακού πορτοφολιού σε κρυπτονόμισμα έφταναν τις 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο. Για να αποφύγει τον εντοπισμό, πραγματοποιούσε μικρές αναλήψεις 200-300 ευρώ από ΑΤΜ, φερόμενος μάλιστα να χρησιμοποιούσε μεταμφίεση.

Το συνολικό ποσό που φέρεται να έλαβε παραμένει άγνωστο, καθώς δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του κρυπτογραφικού λογαριασμού, μέσω του οποίου πληρωνόταν επί περίπου 18 μήνες.

Κατά την ανάκριση επέμεινε ότι δεν υπάρχουν συνεργοί εντός των Ενόπλων Δυνάμεων. Παρ’ όλα αυτά, οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά αρχεία και επικοινωνίες από τις υπηρεσίες όπου υπηρέτησε, τόσο στο Καβούρι όσο και στο Αεροπορικό Επιτελείο, όπου κατείχε θέση τμηματάρχη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη παράτυπη δραστηριότητα. Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται στους ξένους συνδέσμους του κατηγορούμενου.

Ο 54χρονος φέρεται να αποκάλυψε το πλήρες όνομα του ατόμου που τον προσέγγισε, «Στίβεν Γουέιν», καθώς και δύο ακόμη πρόσωπα που, σύμφωνα με τις αρχές, ενδέχεται να διαδραμάτισαν ρόλο-κλειδί στη διακίνηση των πληροφοριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται ειδική έρευνα για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος τους και το κατά πόσο λειτουργούσαν ως σύνδεσμοι μέσω των οποίων διοχετεύονταν οι ευαίσθητες πληροφορίες.

Δεν κατονόμασε συνεργούς εντός των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους του, ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια της εξαντλητικής ανάκρισης επέμεινε ότι δεν εμπλέκονται άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπόθεση κατασκοπείας. Ωστόσο οι αρχές ερευνούν και αυτό το ενδεχόμενο κάνοντας «φύλλο και φτερό» όλα τα αρχεία και τις επικοινωνίες που είχε με συναδέλφους του.

Οι δύο στρατιωτικοί δικαστικοί λειτουργοί υπέβαλαν επανειλημμένα ερωτήματα στον 54χρονο, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν υπήρχε δίκτυο πληροφόρησης στις υπηρεσίες όπου υπηρέτησε, τόσο στο Καβούρι όσο και στο Αεροπορικό Επιτελείο, όπου κατείχε θέση τμηματάρχη. Παρά την άρνηση του κατηγορουμένου να κατονομάσει συναδέλφους του, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση εντός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).