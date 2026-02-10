Στη φυλακή οδηγείται μετά την μαραθώνια απολογία του ο 54χρονος σμηναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση πληροφοριών έναντι αμοιβής.

Ο κατηγορούμενος σχεδόν επί εννέα ώρες απαντούσε σε ερωτήσεις της ανακρίτριας του Αεροδικείου, η οποία τον έκρινε προσωρινά κρατούμενο με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

Ο 54χρονος ο οποίος με την έναρξη της διαδικασίας νωρίς το πρωί παρέδωσε απολογητικό υπόμνημα με τις θέσεις του, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά όσα είχε πει στο στάδιο την προανάκριση και στη συνέχεια απάντησε με γενναιότητα στις ερωτήσεις που δέχθηκε, όπως χαρακτηριστικά είπε ο συνήγορος υπεράσπισής του, Βασίλης Χειρδάρης.

«Ολοκληρώθηκε μια μαραθώνια ανάκριση, έκανε δεκτό το αίτημα μας να προφυλακιστεί και ένα δεύτερο αίτημα είναι να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του κατηγορούμενου και πρόσθεσε πως ο εντολέας του έχει παραδεχθεί, όσα έκανε με γενναιότητα.

Υποστήριξε πως όλα ξεκίνησαν μέσα από μία συναλλαγή του με ιδιωτική εταιρία από την Κίνα. Ωστόσο, από τότε που πήγε στην Κίνα, τον πίεζαν να χορηγεί έγγραφα νατοϊκά και ευαίσθητες πληροφορίες.

Δυστυχώς, σύμφωνα πάντα με την υπεράσπιση, ο κατηγορούμενος για κατασκοπεία αναγκάστηκε από πίεση και φόβο, να ανταποκριθεί στο αίτημά του γιατί του του είπαν για την οικογένειά του και αναγκάστηκε να συμμετέχει σε μια διαδικασία που δεν ήθελε. Για το λόγο αυτό ένιωσε λύτρωση, κατά λεγόμενά του, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης δηλώνοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην στρατιωτική δικαιοσύνη.

«Δεν επιχειρώ να δικαιολογηθώ και να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Ζητώ να τιμωρηθώ μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία» φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος με βάση δήλωση του ισχυριζόμενος, ότι δεν είχε συνεργούς και δεν υπάρχει καμία Ελληνίδα που να έχει ρόλο στην υπόθεση.

Από την πλευρά του ο έτερος συνήγορός του, κ. Π. Ρίζος, ανέφερε ότι τέθηκαν στον κατηγορούμενο πολλές ερωτήσεις, επισημαίνοντας ότι το ταξίδι στην Κίνα ήταν νόμιμο και είχε πάρει άδεια. «Το ήξερε η υπηρεσία του» τόνισε. Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος έχει κατονομάσει τρία πρόσωπα, στελέχη της Κινεζικής εταιρείας.